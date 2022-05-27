«По этому магазину можно ходить вечно». Белорусский телеведущий рассказал, почему выбирает обувь «Марко»

Дмитрий Потапович, телеведущий:

Доброе утро, друзья. Я как истинный любитель хорошей обуви выбрался в торговый центр «Норд Сити», когда у меня выдалась свободная минутка. Здесь находится крупнейший магазин «Марко». Огромная территория, где вы можете найти пару, которая подойдет именно вам. Пары на любой вкус, сезон года и, конечно, аксессуары. Что немаловажно. Сюда можно прийти не только в одиночку. Но и со своими любимыми, супругой, детьми. Потому что именно здесь представлена и детская, и женская обувь, и мужская.

Как я и говорил, выбор действительно большой, но мой взгляд сразу пал на эту пару. Это топсайдеры. Особенно внимательные зрители могли увидеть, что они у меня уже есть. Они появились в XX веке. Ходило поверье, что если у вас есть топсайдеры, то у вас обязательно имеется яхта. Вот и думайте, есть ли она у меня. Топсайдеры со шнуровкой на боковой стороне очень популярны, вернулись в тренд, носятся очень хорошо. А мы пойдем смотреть дальше.

«Марко» – это синоним натуральной кожи, но эта компания использует и другие высокотехнологичные материалы. Например, на этом стенде представленные модели, сделанные из синтетической кожи. В этой, например, подкладка натуральная. И все это делает цену более разумной. Сейчас примеряем.

Это особенный магазин. Я просто примерил эту пару и уже полностью преобразился. Эта модель, по моим ощущениям, удобная, дышащая.

А сейчас расскажу про еще одну обувь, которая мне понравилась. Отличительная черта этой модели – очень мягкая пятка и рифленая гибкая подошва. Также макасиновый шов, и в целом они довольно удобные и легкие.

Конечно, в гардеробе у каждого мужчины должны быть туфли, причем те, которые можно носить не только зимой, весной, но и летом. На этом стенде мы видим разнообразные модели с разной толщиной подошвы, разной высотой каблука.

В магазинах «Марко» представлены модели как классической, стандартной полноты, так и повышенной. Вы может найти их по этикетке XXL.

Ни для кого не секрет, что наступает пора праздников: выпускные, свадьбы, где формальная классика будет очень кстати. Это туфли из «Марко-премьер». Представленная модель – из высококачественной натуральной кожи.

Я снова преобразился, теперь уже в более привычный для себя формат. «Марко» не перестает удивлять.

Какое лето без сандалей? Прошивной метод крепления обеспечивает дополнительную надежность этих моделей. Также здесь очень удобная застежка, которая регулируется. Есть модели большой полноты, а также представлены большие размеры – по 48-й.

Плюс работы телеведущего в том, что есть свои секреты, особенно роста. Не всегда понятно, какого мы роста. Особенно когда рядом стоят прекрасные коллеги, хочется казаться повыше. Сейчас я поделюсь одним из секретов. Дело в том, что в «Марко», например. Вот эта модель помогает казаться выше. И не за счет каблука, а за счет утолщенной стельки. Эта модель называется «Компромисс» и добавит вашему росту до 6 сантиметров.

Не устаю ходить по этому прекрасному магазину, и мне попался этот замечательный стенд. Здесь представлены кроссовки. Дышащая сетчатая текстильная поверхность, амортизирующая подошва, что обеспечивает особую мягкость при ходьбе. Белый – это моя давняя любовь, хотя кто-то скажет: трудно за ними ухаживать.