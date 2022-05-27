«Дождь был полдня, у меня по щиколотку воды». К чему привёл капремонт в столичном доме – анонс «Решение есть!»

Новости Беларуси. «Решение есть!» – это проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть! Капитальный ремонт с претензиями.





То, что мы сделали из подъезда, он превратил в бомжатник.

Чем недовольны жильцы обновленной хрущевки на Калиновского?

Дождь был полдня, у меня по щиколотку воды. Потому что бетон. Бетон же не впитывает ничего. Почему обитатели дома на Одоевского не хотят подпускать строителей к подъезду?

Стены не были вымыты, просто по всему старому, грязному. Ремонт со столичным лоском.

То, что замазано, облупилось. Они обратно заштукатурили и наверх мазанули краской. На этом все. Что это, бытовые катаклизмы или халтура строителей?

Это уже четвертый-пятый год. Ни лишили нас всех удобств, которыми мы должны были пользоваться. Даже тем же балконом. Все оттенки капремонта. Какие дома пережили строительную реновацию и почему их жильцам тоже нужна реабилитация?