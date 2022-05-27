Как защитить домашних животных от клещей? Ветеринар назвал самый эффективный способ

Лето – сезон клещей, и опасность поджидает не только человека, но и животных. Обнаружить паразита на теле четвероногих не всегда просто: клещи могут прятаться даже внутри пасти. Поэтому очень важны меры предосторожности. Рассказываем, как правильно и надежно уберечься и в какой период времени это сделать эффективнее.

Сергей Емельяненко, ветеринарный врач фрунзенской райветстанции г. Минска:

В зависимости от регионов, начинается он в конце февраля, когда первая оттепель. Клещи уже представляют угрозу с этого времени, и нужно животного защищать. В первую очередь, надо сказать, клещи представляют угрозу для собак. Они могут переносить некоторые заболевания и поражать кошек.

Есть две группы препаратов для защиты животных: первая – для наружного применения. Это ободки, опрыскиватели, в теории они должны отпугивать паразитов. Однако у этого способа есть минусы: Аэрозоли не подходят для животных с длинной шерстью, а также могут вылизываться самим животным или смываться водой. Соответственно, не действуют в полную силу. Потому ветеринары рекомендуют обратить внимание на вторую группу препаратов.

Сергей Емельяненко:

Есть препараты, которые не защищают от укусов, но защищают от болезни. В частности, препараты внутрь. Это таблетированная форма, которая дается животному либо с кормом, либо силком. Распространяется по разным средам организма, защищая именно от заражения, но не от укусов. Клещ, так или иначе, кусает животное и погибает, еще не добравшись до сосуда. Это наиболее эффективные средства на сегодня.

Важно понимать, что не все клещи опасны. Ветеринары отмечают, что собаку, например, могут укусить 10 клещей и заражения не произойдет. А может незаметно в ухе укусить один, и случится беда. В любом случае, если вы заметили у животного слабость, сонливость, пожелтение слизистых, отсутствие аппетита и одышку, немедленно обратитесь к врачу для специального анализа.

Лариса Юхнович, заведующая городской ветеринарной лабораторией:

Врачи на ветстанции берут мазок крови у животного с уха. Положено по первой капли крови. Делается мазок и поставляется к нам в паразитологический отдел. С момента приема материала в течение часа мы даем ответ. Проводится микроскопия мазков, окраска, и смотрим по микроскопу.