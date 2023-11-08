Валентина Баранова отметила столетний юбилей! Вот как её поздравили

Валентина Баранова – почетный гражданин Гродно. Она служит настоящим примером мудрости и жизненного опыта, твердости характера и неиссякаемой энергии. Ветеран с удовольствием участвует в городских мероприятиях, встречается со школьниками и студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И всегда рассказывает о своей пройденной тысяче военных дорог, о подвиге советских людей. И не устает повторять, что хоть по рождению русская и сибирячка, но в душе настоящая белоруска.

Энергия Валентины Петровны неиссякаема. Ее желание жить ради людей и страны – пример для подражания. Неспроста ее называют живая книга. Как подтверждение – награда из рук главы государства. Указом Президента от 2 мая 2023 года Валентина Баранова награждена орденом Почета.

Валентина Баранова: Где бы ты ни работал, мы результат подводим, только когда подсчитываем результаты по всей стране. Поэтому мы богаты, только потому что мы все силы свои приложили для того, чтобы наша страна была богатой.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Я смотрю, что время над ней не властно. Валентина Петровна остается такой же замечательной, красивой и энергичной женщиной. И является для нас всех примером, как нужно любить и защищать страну.

В Гродно чествуют ветерана Великой Отечественной войны.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Живое свидетельство о войне, о послевоенных годах. То, чего не хватает нам, нашей молодежи. Потому что прочитать в книге, увидеть в документальном фильме – это одно. А послушать живого человека, к тому же с таким ясным умом, с такой памятью! Мы все поражены!