В Гродно чествуют ветерана Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Валентина Баранова 8 ноября отмечает 100-летний юбилей. С юбилеем ветерана Великой Отечественной войны поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Валентина Баранова – почетный гражданин Гродно. Она служит настоящим примером мудрости и жизненного опыта, твердости характера и неиссякаемой энергии. Ветеран с удовольствием участвует во всех городских мероприятиях, встречается со школьниками и студентами и всегда рассказывает о своей пройденной тысяче военных дорог, о подвиге советских людей.

Валентина Петровна не устает повторять, что хоть по рождению русская и сибирячка, но в душе настоящая белоруска. Город над Неманом и наша страна стали для нее второй Родиной. И сегодня в честь человека-легенды звучат фанфары, творческие коллективы шлют музыкальные открытки, а руководство города и молодежь не скупятся на добрые слова.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

Из моего поколения, рожденных в 1922, 1923, 1924 годах, из тех, кто пошел на фронт, назад вернулись только трое из 100. Я дала себе слово, что теперь каждый день буду делать то, что скажет мое время, мое сердце. Для меня Беларусь – это мой дом, моя Родина.

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

С таким всегда веселым, хорошим настроением и всегда готова и песню спеть, и с молодежью встретиться и пообщаться. Это очень приятно и для молодежи очень важно и дорого.