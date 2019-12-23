В Минске отгремел IV Республиканский суворовско-кадетский бал

Новости Беларуси. Венский вальс, кадриль, полонез и полька. Новогодний республиканский суворовско-кадетский бал отгремел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торжество собрались воспитанники кадетских училищ страны, специализированных лицеев МВД и МЧС и Минского суворовского военного училища. 60 пар этим вечером кружились в танце, а родители и гости бала окунулись в праздничную атмосферу красоты, грации и веселья.

Николай Пунько, воспитанник Минского суворовского военного училища:

Готовиться было поначалу немного сложно. А вот когда приезжаешь сюда и выступаешь, ты понимаешь, что это очень легко. Танцуя с такой прекрасной дамой, все очень легко.

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:

Это способствует патриотическому воспитанию молодежи, культурному воспитанию. Потому что военный человек, государственный человек должен быть культурным, воспитанным: уметь говорить, уметь танцевать, уметь общаться с дамами. Сегодня такая возможность на этом суворовско-кадетском балу предоставлена каждому из участников.