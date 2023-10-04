Перед выступлением нужно обязательно поговорить с животным. Какие номера с лошадьми можно посмотреть в цирке?

Однажды он вышел на манеж цирка в роли бесстрашного джигита, а уже сейчас создает невероятное шоу со строптивыми красавицами.

Роман Григорьев, артист-наездник высшей категории:

Занимаюсь я лошадьми вообще с 25 лет. И у меня была своя конюшня, скажем так. Я обучился там верховой езде самостоятельно и джигитовке. Когда работы в зимний период не было, я решил предложить свою кандидатуру в образе джигита в цирк белорусский государственный. Потом увольнялся, вернулся сейчас в роли руководителя номера. Набрал ребят своих. Роман конным аттракционом буквально дирижирует – задает правильное направление лошадям и помогает артистам, подавая определенные знаки для точного исполнения трюка. Животные, как и люди, понимают руководителя без слов. И вот она, настоящая магия на сцене. Роман Григорьев:

Вообще история создания нашего номера и коллектива очень спонтанная и неожиданная для очень многих. Буквально за несколько месяцев мы создали номер. Это было нелегко, очень трудно. Но руководство Белорусского государственного цирка поверило мне, моим ребятам. Метафорически руководство сделало ставку, и ставка сыграла. Мы все одна большая команда.

Цирковое представление – это своеобразная мозаика, в которой каждый номер дополняет друг друга. Конный аттракцион не исключение. Здесь у каждой лошадки своя роль. Перед выходом на сцену артисты обязательно разговаривают с животными, обнимают и целуют их. Так они настраиваются на работу. Роман Григорьев:

В моем понимании это самые миролюбивые животные. И контакт с лошадью найти очень дорогого стоит. Это доверие. Все трюки выполняются исключительно на доверии как коня к всаднику, так и всадника к коню. Чуть отвлечешься и травма неизбежна. Роман, как и все артисты, выступают без страховки. Выполняя опасные трюки, важно не зевать.

Роман Григорьев:

Все трюки по-своему зрелищные и по-своему опасные. Каждому человеку подбирается трюк по росту, по весу, по его способностям, по его физическим данным. В меру своей комплекции я делаю трюки не сходные, то есть не толчковые от земли. Продажа трюка зависит от артистизма. На сколько ты его преподносишь, как будто ты его легко делаешь. Исходя из той ситуации, как реагирует зритель, мне кажется, под живот, под шею те трюки, которые делаю я, они очень хорошо продаются. Работа циркового артиста непростая – физическую форму приходится поддерживать 5 раз в неделю. Джигиты тренируются в тренажерном и балетном залах, ходит на растяжку и хореографию. Желаемой роли надо соответствовать. Кстати, в цирке число 13 считается счастливым – именно столько метров составляет диаметр манежа, что очень удобно для лошадей, скачущих по кругу.