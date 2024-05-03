Прямой эфир

Ретро-выставка, фудкорты и полевая кухня! Уникальный мемориал собрал тысячи белорусов под Могилёвом!

03 мая 2024 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Героев победного мая вспоминали в деревне Гаи Могилевской области, где установлен мемориальный комплекс батальону милиции под командованием Константина Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько лет назад шефство над памятником взяли сотрудники Министерства внутренних дел. С тех пор комплекс изменил свое обличье и стал центром притяжения, особенно в майские праздники.

Ретро-выставка, фудкорты и полевая кухня! Уникальный мемориал собрал тысячи белорусов под Могилёвом!-1

Сюда приезжают не просто семьями, а целыми поколениями, чтобы не только приобщиться к истории, но и оставить в памяти теплые воспоминания. Чтобы сделать встречу еще более эмоциональной, для гостей подготовили интерактивные площадки. От выставки ретро- и современных автомобилей до фудкортов с полевой кухней.

Самые яркие моменты в материале Юлии Мычки.

Ретро-выставка, фудкорты и полевая кухня! Уникальный мемориал собрал тысячи белорусов под Могилёвом!-4

В майские праздники скромная деревня Гаи под Могилевом не просто оживает, а становится магнитом для тысяч белорусов из разных уголков страны. Люди приезжают сюда поклониться героям. Мемориал уникальный – аналогов ему нет на всем постсоветском пространстве. На этой высоте увековечен подвиг сотрудников милиции, совершенный в годы войны. Сегодня он утопает в цветах.

Ретро-выставка, фудкорты и полевая кухня! Уникальный мемориал собрал тысячи белорусов под Могилёвом!-7

Здесь в июле 1941-го под палящим солнцем рубежи города защищал легендарный милицейский батальон капитана Константина Владимирова. Высота обозначена мемориальным комплексом, и за последние два года он заметно преобразился. Масштабная реконструкция – рукотворное спасибо героям – стала возможной благодаря живому отклику белорусов, которые бережно хранят каждую страницу военной истории.

Ретро-выставка, фудкорты и полевая кухня! Уникальный мемориал собрал тысячи белорусов под Могилёвом!-10

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Парад, который будет посвящен дню освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, среди многих подразделений будет и наш легендарный батальон милиции. Курсанты Академии МВД, курсанты факультета внутренних войск пройдут в форме наших коллег того далекого 1941 года в честь памяти о нашем легендарном батальоне.

Подробности смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Кубраков # Юлия Мычка

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна
03 мая 2024 19:55

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью шейха Тахнуна бен Мухаммеда аль-Нахайяна

Гигин: мы предотвратили нападение на Беларусь, потому что у нас подготовленные силовые структуры
03 мая 2024 19:31

Гигин: мы предотвратили нападение на Беларусь, потому что у нас подготовленные силовые структуры

Мурал «Сны леса» украсил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Подарок подготовил А1
03 мая 2024 19:27

Мурал «Сны леса» украсил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Подарок подготовил А1

Какие травяные сборы применяются для лечения глазных заболеваний? Узнали у провизора
03 мая 2024 19:05

Какие травяные сборы применяются для лечения глазных заболеваний? Узнали у провизора

Обучают и трудоустраивают. Вот как в Беларуси заботятся о незрячих
03 мая 2024 19:03

Обучают и трудоустраивают. Вот как в Беларуси заботятся о незрячих

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией
03 мая 2024 18:56

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией

Каждый 12-й мужчина – дальтоник. Почему появляется эта особенность зрения?
03 мая 2024 18:45

Каждый 12-й мужчина – дальтоник. Почему появляется эта особенность зрения?

Все люди изначально были кареглазыми. Как появились другие цвета глаз?
03 мая 2024 18:40

Все люди изначально были кареглазыми. Как появились другие цвета глаз?

Сделала лазерную коррекцию и ничуть не жалеет. Белоруска поделилась историей восстановления зрения
03 мая 2024 18:37

Сделала лазерную коррекцию и ничуть не жалеет. Белоруска поделилась историей восстановления зрения

От создателя рельефно-точечного шрифта до известных исполнителей. Рассказываем о талантливых людях с плохим зрением
03 мая 2024 18:29

От создателя рельефно-точечного шрифта до известных исполнителей. Рассказываем о талантливых людях с плохим зрением

Весят всего 8 граммов! Подобрали самые интересные факты о глазах
03 мая 2024 18:25

Весят всего 8 граммов! Подобрали самые интересные факты о глазах

Депутат Мингорсовета о будущих медиках: «Целевой набор абитуриентов 2023 года выполнен в полном объёме»
03 мая 2024 17:45

Депутат Мингорсовета о будущих медиках: «Целевой набор абитуриентов 2023 года выполнен в полном объёме»