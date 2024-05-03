Ретро-выставка, фудкорты и полевая кухня! Уникальный мемориал собрал тысячи белорусов под Могилёвом!

Новости Беларуси. Героев победного мая вспоминали в деревне Гаи Могилевской области, где установлен мемориальный комплекс батальону милиции под командованием Константина Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько лет назад шефство над памятником взяли сотрудники Министерства внутренних дел. С тех пор комплекс изменил свое обличье и стал центром притяжения, особенно в майские праздники.

Сюда приезжают не просто семьями, а целыми поколениями, чтобы не только приобщиться к истории, но и оставить в памяти теплые воспоминания. Чтобы сделать встречу еще более эмоциональной, для гостей подготовили интерактивные площадки. От выставки ретро- и современных автомобилей до фудкортов с полевой кухней. Самые яркие моменты в материале Юлии Мычки.

В майские праздники скромная деревня Гаи под Могилевом не просто оживает, а становится магнитом для тысяч белорусов из разных уголков страны. Люди приезжают сюда поклониться героям. Мемориал уникальный – аналогов ему нет на всем постсоветском пространстве. На этой высоте увековечен подвиг сотрудников милиции, совершенный в годы войны. Сегодня он утопает в цветах.

Здесь в июле 1941-го под палящим солнцем рубежи города защищал легендарный милицейский батальон капитана Константина Владимирова. Высота обозначена мемориальным комплексом, и за последние два года он заметно преобразился. Масштабная реконструкция – рукотворное спасибо героям – стала возможной благодаря живому отклику белорусов, которые бережно хранят каждую страницу военной истории.