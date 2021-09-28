Прямой эфир

Румак о вакцинации: «Ситуация требует выработки дополнительных мер, чтобы максимально обезопасить население»

28 сентября 2021 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мировой опыт говорит, что вакцинация – это единственный способ защитить себя от вируса. В обществе разворачивается широкая информационная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске 28 сентября прошла встреча координационного совета Минздрава и БПЦ. Обсудили проблему с разных сторон.  

Румак о вакцинации: «Ситуация требует выработки дополнительных мер, чтобы максимально обезопасить население» -1

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Пути взаимодействия православной церкви и учреждений здравоохранения очень различные. Поскольку мы все понимаем, что, к сожалению, проблем в современном обществе очень много. И, получая медицинскую помощь учреждений здравоохранения, людям требуется и духовная поддержка. Министр говорил об этом. Это люди, которые переносят тяжелые заболевания. И, конечно, сегодняшняя ситуация распространения пандемии коронавируса требует выработки дополнительных мер для того, чтобы максимально обезопасить население.  

Румак о вакцинации: «Ситуация требует выработки дополнительных мер, чтобы максимально обезопасить население» -4

Белорусская церковь и Минздрав долгие годы сотрудничают по вопросам профилактики абортов, алкоголизма и укрепления здоровья нации. Первоочередная задача – противостоять глобальному вызову эпидемии и физически, и духовно.  

# Вакцинация # общество # Александр Румак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главврач минской больницы: неужели, чтобы человек понял, что нужно привиться, он должен тяжело переболеть, потерять близких?
28 сентября 2021 15:14

Главврач минской больницы: неужели, чтобы человек понял, что нужно привиться, он должен тяжело переболеть, потерять близких?

«Благодаря этому удавалось победить эпидемии и сберечь жизнь». Митрополит Вениамин призывает верующих прислушиваться к рекомендациям врачей
28 сентября 2021 15:12

«Благодаря этому удавалось победить эпидемии и сберечь жизнь». Митрополит Вениамин призывает верующих прислушиваться к рекомендациям врачей

«Половина предназначена для нуждающихся, в том числе многодетных». В Вилейке сдали новую пятиэтажку
28 сентября 2021 15:06

«Половина предназначена для нуждающихся, в том числе многодетных». В Вилейке сдали новую пятиэтажку