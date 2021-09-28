Румак о вакцинации: «Ситуация требует выработки дополнительных мер, чтобы максимально обезопасить население»

Новости Беларуси. Мировой опыт говорит, что вакцинация – это единственный способ защитить себя от вируса. В обществе разворачивается широкая информационная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске 28 сентября прошла встреча координационного совета Минздрава и БПЦ. Обсудили проблему с разных сторон.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Пути взаимодействия православной церкви и учреждений здравоохранения очень различные. Поскольку мы все понимаем, что, к сожалению, проблем в современном обществе очень много. И, получая медицинскую помощь учреждений здравоохранения, людям требуется и духовная поддержка. Министр говорил об этом. Это люди, которые переносят тяжелые заболевания. И, конечно, сегодняшняя ситуация распространения пандемии коронавируса требует выработки дополнительных мер для того, чтобы максимально обезопасить население.
Белорусская церковь и Минздрав долгие годы сотрудничают по вопросам профилактики абортов, алкоголизма и укрепления здоровья нации. Первоочередная задача – противостоять глобальному вызову эпидемии и физически, и духовно.