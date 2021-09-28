Румак о вакцинации: «Ситуация требует выработки дополнительных мер, чтобы максимально обезопасить население»

Новости Беларуси. Мировой опыт говорит, что вакцинация – это единственный способ защитить себя от вируса. В обществе разворачивается широкая информационная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске 28 сентября прошла встреча координационного совета Минздрава и БПЦ. Обсудили проблему с разных сторон.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Пути взаимодействия православной церкви и учреждений здравоохранения очень различные. Поскольку мы все понимаем, что, к сожалению, проблем в современном обществе очень много. И, получая медицинскую помощь учреждений здравоохранения, людям требуется и духовная поддержка. Министр говорил об этом. Это люди, которые переносят тяжелые заболевания. И, конечно, сегодняшняя ситуация распространения пандемии коронавируса требует выработки дополнительных мер для того, чтобы максимально обезопасить население.