Главврач минской больницы: неужели, чтобы человек понял, что нужно привиться, он должен тяжело переболеть, потерять близких?

Алена Родовская: Вчера в наш стрим про вакцинацию с главврачом 3-й городской клинической больницы Натальей Саевич опять набежали. У меня в эфире сидит главный врач, а адекватных мнений – минимум, при том что мы вполне открыты к диалогу. И еще меня травили перед выборами и после не раз, и вот эту интонацию я отличаю с первой ноты. Ее ни с чем не спутаешь. И сегодня, когда обезумевшие популисты тотально пишут за отказ от вакцинации, надо понимать: их агитация не только убивает взрослых. И каждый, кто наивно слушает, – соучастник, а себе и своим детям – враг. Независимо от своего мнения по этому вопросу.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Клумова:

По какой-то причине наше население крайне скептически относится к вакцинации. И это очень плохо. Если проанализировать пациентов, которые поступают сейчас в стационары, поступают тяжелые пациенты, это пациенты невакцинированные. На 260 койках, которые мы развернули, в настоящее время находятся 15 пациентов вакцинированных, но они переносят в легкой форме. Они не госпитализируются в отделения реанимации, они находятся в стационаре. За эти две недели в среднем 6-7 дней. То есть это достаточно легко протекающая болезнь.

Пациенты, которые находятся сейчас у нас... Я спрашиваю: «Вы же видите, как вам тяжело, как вы тяжело болеете. Почему вы не привились?» Они отвечают: «Чувство страха». Я говорю: «Хорошо, у вас тогда было чувство страха. А сейчас? Вы находитесь в таком тяжелом состоянии, вы практически 16 часов лежите в прон-позиции». Это очень тяжелое положение тела, когда человек должен лежать на животе на валиках. Он говорит: «Вы знаете, как только у меня будет возможность, я сразу пойду прививаться». Так неужели для того, чтобы человек прочувствовал на себе, что это нужно делать, он должен тяжело переболеть, он должен потерять своих близких людей от этой инфекции.