Главврач минской больницы: неужели, чтобы человек понял, что нужно привиться, он должен тяжело переболеть, потерять близких?

Новости Беларуси. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», в программе Новости «24 часа» делится своим мнением о вакцинации. Рубрика «За Дело».
Новости Беларуси. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», в программе Новости «24 часа» делится своим мнением о вакцинации. Рубрика «За Дело».
Алена Родовская:
Вчера в наш стрим про вакцинацию с главврачом 3-й городской клинической больницы Натальей Саевич опять набежали. У меня в эфире сидит главный врач, а адекватных мнений – минимум, при том что мы вполне открыты к диалогу. И еще меня травили перед выборами и после не раз, и вот эту интонацию я отличаю с первой ноты. Ее ни с чем не спутаешь. И сегодня, когда обезумевшие популисты тотально пишут за отказ от вакцинации, надо понимать: их агитация не только убивает взрослых. И каждый, кто наивно слушает, – соучастник, а себе и своим детям – враг. Независимо от своего мнения по этому вопросу.
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Клумова:
По какой-то причине наше население крайне скептически относится к вакцинации. И это очень плохо. Если проанализировать пациентов, которые поступают сейчас в стационары, поступают тяжелые пациенты, это пациенты невакцинированные. На 260 койках, которые мы развернули, в настоящее время находятся 15 пациентов вакцинированных, но они переносят в легкой форме. Они не госпитализируются в отделения реанимации, они находятся в стационаре. За эти две недели в среднем 6-7 дней. То есть это достаточно легко протекающая болезнь.
Пациенты, которые находятся сейчас у нас... Я спрашиваю: «Вы же видите, как вам тяжело, как вы тяжело болеете. Почему вы не привились?» Они отвечают: «Чувство страха». Я говорю: «Хорошо, у вас тогда было чувство страха. А сейчас? Вы находитесь в таком тяжелом состоянии, вы практически 16 часов лежите в прон-позиции». Это очень тяжелое положение тела, когда человек должен лежать на животе на валиках. Он говорит: «Вы знаете, как только у меня будет возможность, я сразу пойду прививаться». Так неужели для того, чтобы человек прочувствовал на себе, что это нужно делать, он должен тяжело переболеть, он должен потерять своих близких людей от этой инфекции.
Алёна Родовская: считаю, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной, как наличие паспорта. Читайте здесь.