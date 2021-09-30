360 тысяч минчан прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. В Минске полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 360 тысяч человек. Прививочная кампания идет активными темпами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помимо поликлиник, защититься от вируса можно в медицинских пунктах в ряде общественных мест. Минздрав обновил список точек вакцинации в столице. В него входят поликлиники и больницы, а также рынки, торговые центры и магазины. Сделать прививку можно даже в метро. Пункт вакцинации есть на станции «Ковальская слобода». Медики выезжают на предприятия, в отделения реабилитации, в центры социального обслуживания населения.