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360 тысяч минчан прошли полный курс вакцинации от коронавируса

30 сентября 2021 13:46
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Новости Беларуси. В Минске полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 360 тысяч человек. Прививочная кампания идет активными темпами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

360 тысяч минчан прошли полный курс вакцинации от коронавируса-1

Помимо поликлиник, защититься от вируса можно в медицинских пунктах в ряде общественных мест. Минздрав обновил список точек вакцинации в столице. В него входят поликлиники и больницы, а также рынки, торговые центры и магазины. Сделать прививку можно даже в метро. Пункт вакцинации есть на станции «Ковальская слобода». Медики выезжают на предприятия, в отделения реабилитации, в центры социального обслуживания населения.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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