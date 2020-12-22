В Беларуси в ближайшие пять лет инклюзивными станут более 30 тысяч городских объектов

Новости Беларуси. Актуальные вопросы людей с ограниченными возможностями обсуждают на специальном форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Актуальные вопросы людей с ограниченными возможностями обсуждают на специальном форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество людей с инвалидностью растет во всем мире, и Беларусь – не исключение. Эта группа составляет 6 % в общей структуре населения нашей страны. А потому темы медицинской помощи, льгот, социальных услуг, образования также важны, как и возможность свободного передвижения.
К слову, уже в ближайшие пять лет более 30 тысяч городских объектов станут доступными для людей с инвалидностью. Их оснастят необходимыми элементами безбарьерной среды. Кроме того, весной 2021 года планируется принять закон, защищающий права этой группы населения.