В Беларуси в ближайшие пять лет инклюзивными станут более 30 тысяч городских объектов

Новости Беларуси. Актуальные вопросы людей с ограниченными возможностями обсуждают на специальном форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество людей с инвалидностью растет во всем мире, и Беларусь – не исключение. Эта группа составляет 6 % в общей структуре населения нашей страны. А потому темы медицинской помощи, льгот, социальных услуг, образования также важны, как и возможность свободного передвижения.