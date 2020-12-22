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В Беларуси в ближайшие пять лет инклюзивными станут более 30 тысяч городских объектов

22 декабря 2020 06:58
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Новости Беларуси. Актуальные вопросы людей с ограниченными возможностями обсуждают на специальном форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в ближайшие пять лет инклюзивными станут более 30 тысяч городских объектов-1

Количество людей с инвалидностью растет во всем мире, и Беларусь – не исключение. Эта группа составляет 6 % в общей структуре населения нашей страны. А потому темы медицинской помощи, льгот, социальных услуг, образования также важны, как и возможность свободного передвижения.

В Беларуси в ближайшие пять лет инклюзивными станут более 30 тысяч городских объектов-4

К слову, уже в ближайшие пять лет более 30 тысяч городских объектов станут доступными для людей с инвалидностью. Их оснастят необходимыми элементами безбарьерной среды. Кроме того, весной 2021 года планируется принять закон, защищающий права этой группы населения.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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