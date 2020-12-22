Энергетики Беларуси отмечают профессиональный праздник. Работников и ветеранов отрасли поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС после проведения испытаний снова подключен к энергосистеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После получения разрешения Госатомнадзора реактор выведут на стопроцентную мощность. Такую информацию сообщают в Минэнерго.

Кстати, 22 декабря у белорусских энергетиков – профессиональный праздник. Поздравление работникам и ветеранам отрасли направил Президент. В поздравлении говорится, что энергетическая отрасль сегодня – это современный, динамично развивающийся комплекс, который обеспечивает укрепление конкурентоспособности национальной экономики.