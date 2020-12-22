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Энергетики Беларуси отмечают профессиональный праздник. Работников и ветеранов отрасли поздравил Александр Лукашенко

22 декабря 2020 07:38
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Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС после проведения испытаний снова подключен к энергосистеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После получения разрешения Госатомнадзора реактор выведут на стопроцентную мощность. Такую информацию сообщают в Минэнерго.

Кстати, 22 декабря у белорусских энергетиков – профессиональный праздник. Поздравление работникам и ветеранам отрасли направил Президент. В поздравлении говорится, что энергетическая отрасль сегодня – это современный, динамично развивающийся комплекс, который обеспечивает укрепление конкурентоспособности национальной экономики.

Энергетики Беларуси отмечают профессиональный праздник. Работников и ветеранов отрасли поздравил Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В стране успешно реализуются масштабные проекты по строительству и модернизации объектов энергосистемы, широкому внедрению передовых энергоэффективных и экологичных технологий. Историческим событием является сооружение Белорусской атомной электростанции. Все это стало возможным благодаря вашему ежедневному кропотливому труду и высокому профессионализму. Убежден, ваши преданность делу и инициатива будут и в дальнейшем служить процветанию нашей родной Беларуси.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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