Обязательно ли делать КТ при подозрении на коронавирус и кому нужна реабилитация лёгких?

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Обычно все показывают, что нужно реабилитацию начинать легких, потому что всегда в большей или меньшей степени существует поражение. Понимаете, что можно было бы компьютерную томографию всем сделать – много компьютерных томографов – но это же большая нагрузка. Ну и если минимально, то смысла в этом большого нет.

То есть мы подразумеваем, что практически у всех что-то там приключилось. Если была температура, небольшая одышка, то там что-то есть. Хотя можно косвенно на УЗИ иногда увидеть…