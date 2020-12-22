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Обязательно ли делать КТ при подозрении на коронавирус и кому нужна реабилитация лёгких?

22 декабря 2020 08:20
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ посоветовал, что делать тем, кто перенес коронавирус.

Вадим Щеглов, ведущий:
Что посоветуете людям, которые перенесли COVID-19?

Обязательно ли делать КТ при подозрении на коронавирус и кому нужна реабилитация лёгких?-1

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Обычно все показывают, что нужно реабилитацию начинать легких, потому что всегда в большей или меньшей степени существует поражение. Понимаете, что можно было бы компьютерную томографию всем сделать – много компьютерных томографов – но это же большая нагрузка. Ну и если минимально, то смысла в этом большого нет.

То есть мы подразумеваем, что практически у всех что-то там приключилось. Если была температура, небольшая одышка, то там что-то есть. Хотя можно косвенно на УЗИ иногда увидеть…

Обязательно ли делать КТ при подозрении на коронавирус и кому нужна реабилитация лёгких?-4

Вадим Щеглов:
Вы знаете, сейчас все кинулись делать себе компьютерную томографию.

Сергей Жаворонок:
Нет, это не надо делать. Это если есть какая-то… Смысл, чтобы оценить тяжесть и прогноз заболевания при назначении каких-то достаточно тяжелых препаратов – гормоны, противосвертывающие препараты. Потому что это как много-много рентген-снимков. 

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# Коронавирус # Здоровье # Сергей Жаворонок # Вадим Щеглов # Фотофакт

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