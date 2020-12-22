Обязательно ли делать КТ при подозрении на коронавирус и кому нужна реабилитация лёгких?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ посоветовал, что делать тем, кто перенес коронавирус.
Вадим Щеглов, ведущий:
Что посоветуете людям, которые перенесли COVID-19?
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Обычно все показывают, что нужно реабилитацию начинать легких, потому что всегда в большей или меньшей степени существует поражение. Понимаете, что можно было бы компьютерную томографию всем сделать – много компьютерных томографов – но это же большая нагрузка. Ну и если минимально, то смысла в этом большого нет.
То есть мы подразумеваем, что практически у всех что-то там приключилось. Если была температура, небольшая одышка, то там что-то есть. Хотя можно косвенно на УЗИ иногда увидеть…
Вадим Щеглов:
Вы знаете, сейчас все кинулись делать себе компьютерную томографию.
Сергей Жаворонок:
Нет, это не надо делать. Это если есть какая-то… Смысл, чтобы оценить тяжесть и прогноз заболевания при назначении каких-то достаточно тяжелых препаратов – гормоны, противосвертывающие препараты. Потому что это как много-много рентген-снимков.
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