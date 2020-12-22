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Молодые люди на паркете впервые исполнили румбу. В Могилёве прошёл кадетский бал

22 декабря 2020 07:26
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Новости Беларуси. Кадетский бал в Могилеве стал одним из ярких штрихов благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди на паркете впервые исполнили румбу. В Могилёве прошёл кадетский бал-1

Золотой зал Дворца гражданских обрядов на несколько часов погрузился в атмосферу праздника XX века. Как и много лет назад, хореографией сегодня занимается каждый кадет. Помимо классических танцев, таких как вальс, полонез и мазурка, молодые люди на паркете впервые исполнили румбу. Принимают участие в предновогоднем торжестве лучшие кадеты. На празднике они имеют возможность продемонстрировать не только умение танцевать, но и строевые приемы, военную выправку и оружейную технику.

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Среди участников бала и почетные гости с подарками. От Министерства спорта и туризма, а также Могилевского облисполкома ребята получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и сладкие подарки.  

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# Новый год # общество # Фотофакт

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