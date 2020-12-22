Молодые люди на паркете впервые исполнили румбу. В Могилёве прошёл кадетский бал

Золотой зал Дворца гражданских обрядов на несколько часов погрузился в атмосферу праздника XX века. Как и много лет назад, хореографией сегодня занимается каждый кадет. Помимо классических танцев, таких как вальс, полонез и мазурка, молодые люди на паркете впервые исполнили румбу. Принимают участие в предновогоднем торжестве лучшие кадеты. На празднике они имеют возможность продемонстрировать не только умение танцевать, но и строевые приемы, военную выправку и оружейную технику.

«Я чувствую себя принцессой». В Витебске прошёл областной молодёжный бал