Молодые люди на паркете впервые исполнили румбу. В Могилёве прошёл кадетский бал

Новости Беларуси. Кадетский бал в Могилеве стал одним из ярких штрихов благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадетский бал в Могилеве стал одним из ярких штрихов благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Золотой зал Дворца гражданских обрядов на несколько часов погрузился в атмосферу праздника XX века. Как и много лет назад, хореографией сегодня занимается каждый кадет. Помимо классических танцев, таких как вальс, полонез и мазурка, молодые люди на паркете впервые исполнили румбу. Принимают участие в предновогоднем торжестве лучшие кадеты. На празднике они имеют возможность продемонстрировать не только умение танцевать, но и строевые приемы, военную выправку и оружейную технику.
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Среди участников бала и почетные гости с подарками. От Министерства спорта и туризма, а также Могилевского облисполкома ребята получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и сладкие подарки.
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