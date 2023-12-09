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Вадим Синявский встретился с министром внутренних дел Кубы

09 декабря 2023 08:02
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Белорусские спасатели расширяют международное сотрудничество. В Гаване прошли переговоры министра по чрезвычайным ситуациям нашей страны Вадима Синявского с министром внутренних дел Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский встретился с министром внутренних дел Кубы-1

Стороны договорились обмениваться опытом по вопросам ликвидации и реагирования в случае ЧС, проводить подготовку спасателей, реализовывать совместные проекты и мероприятия.

Вадим Синявский встретился с министром внутренних дел Кубы-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Основные направления, которые мы видим в области сотрудничества с Кубинской республикой, это в первую очередь оказание содействия в подготовке специалистов. В Беларуси создана комплексная система проведения профмероприятий, обеспечения обучения населения, детей. Поэтому кубинские коллеги заинтересованы в решении этих задач. Мы, пользуясь случаем, пригласили генерала дивизии к нам в Беларусь, чтобы продемонстрировать наши возможности.

Вадим Синявский встретился с министром внутренних дел Кубы-7

По итогам встреч подписаны соглашения о взаимодействии между МЧС Беларуси и кубинскими компетентными госорганами – Главным национальным штабом гражданской обороны и Министерством внутренних дел.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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