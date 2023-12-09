Вадим Синявский встретился с министром внутренних дел Кубы

Белорусские спасатели расширяют международное сотрудничество. В Гаване прошли переговоры министра по чрезвычайным ситуациям нашей страны Вадима Синявского с министром внутренних дел Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Основные направления, которые мы видим в области сотрудничества с Кубинской республикой, это в первую очередь оказание содействия в подготовке специалистов. В Беларуси создана комплексная система проведения профмероприятий, обеспечения обучения населения, детей. Поэтому кубинские коллеги заинтересованы в решении этих задач. Мы, пользуясь случаем, пригласили генерала дивизии к нам в Беларусь, чтобы продемонстрировать наши возможности.