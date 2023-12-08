Как приезд Президента помог сохранить «Гомсельмаш»? Вспоминаем события 1990-х

Из зябких троп трясины сырьевого придатка Крэсаў Усходніх на широкие проспекты Беларусь вытягивает именно советская индустриализация. Можно много страдать фантомными болями потерянных империй, но именно машиностроительная отрасль из вогнувших как плечи тутэйшага люда хат возвеличивает нашу страну до высот многоквартирных городов, а вогнувшие в землю свой взор землепашцы наконец-то расправляют плечи, укрощая мартеновские печи и переворачивая на нашей технике землю.

К 1995 году на приколе каждый третий зерноуборочный комбайн. «Ростсельмаш» сворачивает производство, да и наша травоуборочная техника в соседних странах становится невостребованной. Колхоз – советский пережиток. Всех накормит Запад. На «Гомсельмаш» приезжает Президент.

«Гомсельмаш». Ведь в этом есть глубокий смысл. Поймите, сегодня можно от этого предприятия оттолкнуться. Если вы от него отталкиваетесь, конечно, я буду вынужден пойти на глубокое акционирование этого предприятия и запустить сюда иностранного инвестора. Ну а коль иностранный инвестор, вы поймите, это и потеря кое-каких интересов на этом предприятии. Все-таки продумайте мое предложение по «Гомсельмашу». Я обещаю вам небольшую поддержку по кредитам.

Сергей Федорович, генеральный конструктор НТЦК ОАО «Гомсельмаш»:

Коренное решение, была поддержана идея создания подотрасли зерноуборочного комбайностроения. Это было важнейшим стимулом для дальнейшего развития «Гомсельмаша», потому что потребность в зерноуборочной технике раз в шесть больше, чем в кормоуборочной. Уже в ноябре выполнен годовой заказ, а к декабрю наполовину будет сформирован портфель заказов на следующий год.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Еще советский урожай школы инженерных компетенций убирали на «Ниве» независимости. На таком первом зерноуборочном комбайне благодаря выверенной позиции и четким, верным, неторопливым шагам за годы суверенитета мы пришли к такому кораблю зерноуборочных полей. Нация хлеборобов и победителей способна создать многое.

Анатолий Каршуков, начальник механосборочного корпуса ОАО «Гомсельмаш»:

Мы находимся на мировом уровне. На уровне нидерландских, немецких, американских производителей. И это подстегивает все больше и больше совершенствоваться. Каждый год выпускается новая единица техники – конкурентоспособная со всеми зарубежными аналогами. Попади мы в другие условия – надо было бы закупать импортную технику. И это зависимость. А это безопасность страны. 11 моделей и более 75 их модификаций только зерноуборочных комбайнов. Даже есть эксклюзивные варианты. А все начиналось с решения Первого, смелого и даже одиозного, но правильного.