Дают вторую жизнь пациентам. Рассказываем о сложных операциях, которые проводят белорусские медики

Диагноз не приговор! С проблемами позвоночника сталкиваются 80 % белорусов. Еще 20 лет назад врачи бы не взялись за сложные случаи, но уже сегодня наши специалисты дают вторую жизнь пациентам и в буквальном смысле ставят их на ноги. На днях медики спасли жительницу Могилева Тамару.

В пятницу, две недели тому назад, внезапно упала, колено подвернулось. Подняться не смогла. Пришлось вызвать МЧС. Не могла подняться, потому что правая нога отказала полностью – парализовало. У меня от груди уже чувствительности не было. Когда меня в больнице могилевской скорой помощи обследовали, то нашли причину – в позвоночнике грудного отдела оказалась опухоль.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Тамаре экстренно сделали операцию, поэтому сейчас она потихоньку возвращается к нормальной жизни. Еще немного, и пациентка будет в форме.