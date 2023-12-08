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Дают вторую жизнь пациентам. Рассказываем о сложных операциях, которые проводят белорусские медики

08 декабря 2023 19:54
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Диагноз не приговор! С проблемами позвоночника сталкиваются 80 % белорусов. Еще 20 лет назад врачи бы не взялись за сложные случаи, но уже сегодня наши специалисты дают вторую жизнь пациентам и в буквальном смысле ставят их на ноги. На днях медики спасли жительницу Могилева Тамару.

Дают вторую жизнь пациентам. Рассказываем о сложных операциях, которые проводят белорусские медики-1

В пятницу, две недели тому назад, внезапно упала, колено подвернулось. Подняться не смогла. Пришлось вызвать МЧС. Не могла подняться, потому что правая нога отказала полностью – парализовало. У меня от груди уже чувствительности не было. Когда меня в больнице могилевской скорой помощи обследовали, то нашли причину – в позвоночнике грудного отдела оказалась опухоль.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Тамаре экстренно сделали операцию, поэтому сейчас она потихоньку возвращается к нормальной жизни. Еще немного, и пациентка будет в форме.

Дают вторую жизнь пациентам. Рассказываем о сложных операциях, которые проводят белорусские медики-4

Эдуард Василевич, заместитель директора РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук:
Наиболее распространенная болезнь – это дегенеративное поражение позвоночника. Оно бывает на разных уровнях – на шейном, грудном, поясничном. Наиболее часто поражаются – это поясничный, потом второй по значимости идет, конечно, шейный отдел позвоночника. А проявления его основные – это боль в поясничной области и с радиацией в обе ноги. Или если это остеохондроз шейного позвоночника, то боль в шее с радиацией или в руки, или в голову.

Дают вторую жизнь пациентам. Рассказываем о сложных операциях, которые проводят белорусские медики-7

Если болевые ощущения в спине не пропадают в течение нескольких месяцев – пора бить тревогу. Одним из страшных заболеваний считается синдром конского хвоста, когда в спинном мозге нарушается кровообращение – появляется слабость в ногах, ухудшается работа тазовых органов. Если в течение суток не сделать операцию, можно остаться инвалидом на всю жизнь.

Подробности в видео.

# Медицина # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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