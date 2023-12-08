50 лет на предприятии. Рассказываем о белорусах, которые отдали работе на заводе больше чем полжизни
Из зябких троп трясины сырьевого придатка Крэсаў Усходніх на широкие проспекты Беларусь вытягивает именно советская индустриализация. Можно много страдать фантомными болями потерянных империй, но именно машиностроительная отрасль из вогнувших как плечи тутэйшага люда хат возвеличивает нашу страну до высот многоквартирных городов, а вогнувшие в землю свой взор землепашцы наконец-то расправляют плечи, укрощая мартеновские печи и переворачивая на нашей технике землю.
Сергей Федорович полвека на «Гомсельмаше», он легенда предприятия. Мы знаем о Генри Форде, восхищаемся Илоном Маском, но без этого скромного мудреца комбайностроения с обычной белорусской фамилией Федорович нам бы пришлось есть чужой хлеб.
Сергей Федорович, генеральный конструктор НТЦК ОАО «Гомсельмаш»:
Развитие государства оценивается по уровню развития промышленности. Если промышленность существует, то развивается все остальное. Пример Детройта: были заводы, жил город прекрасно. Ушли заводы – остались одни воспоминания из этой жизни.
История его жизни – это история нашей страны. Взлет от курной хаты до космических высот. Путь от сохи до крупнейшего в мире карьерного самосвала, современного комбайна, беспилотного трактора. Равняясь на поколение восстановивших страну из руин, к станкам приходит новая плеяда.
Василий Скубилов, мастер участка нестандартного оборудования отдела главного механика BKM Holding:
Больше чем полжизни отдано заводу. Прибыл я в январе 1977 года, работал вначале слесарем, штамповщиком. Потом в 1993 году – мастером четыре месяца. И с 1994-го – начальником кузового цеха.
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