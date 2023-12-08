50 лет на предприятии. Рассказываем о белорусах, которые отдали работе на заводе больше чем полжизни

Из зябких троп трясины сырьевого придатка Крэсаў Усходніх на широкие проспекты Беларусь вытягивает именно советская индустриализация. Можно много страдать фантомными болями потерянных империй, но именно машиностроительная отрасль из вогнувших как плечи тутэйшага люда хат возвеличивает нашу страну до высот многоквартирных городов, а вогнувшие в землю свой взор землепашцы наконец-то расправляют плечи, укрощая мартеновские печи и переворачивая на нашей технике землю.

Сергей Федорович полвека на «Гомсельмаше», он легенда предприятия. Мы знаем о Генри Форде, восхищаемся Илоном Маском, но без этого скромного мудреца комбайностроения с обычной белорусской фамилией Федорович нам бы пришлось есть чужой хлеб.