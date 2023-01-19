Вадим Синявский вручил госнаграды сотрудникам МЧС

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День спасателя. С профессиональным праздником одних из самых бесстрашных и доблестных людей страны поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поблагодарил действующих сотрудников и ветеранов подразделений за преданное служение Отечеству и своему народу, высокий ежедневный профессионализм.

Уже по традиции в этот день в столице чествуют тех, кто многие годы блестяще справляется с самыми сложными задачами. 30 самых достойных представителей профессии из разных регионов страны получили особые знаки отличия. Тем, кто помогает выйти живым и здоровым из огня и воды, вручил госнаграды министр по чрезвычайным ситуациям. В одном строю в зале победы музея истории Великой Отечественной войны обладатели нагрудных знаков и очередных званий. Благодаря профессионализму и тех, кто не попал на торжественную церемонию, неся в эти минуты службу, только в 2022 году на 7 % процентов снизилось число погибших при пожарах и на 20 % меньше стало жертв воды.

Олег Бойничев, главный специалист главного управления АССиРЧС Центрального аппарата МЧС Беларуси:

Переполняют очень приятные эмоции, потому что в такой торжественной обстановке в таком значимом месте вручают погоны со стороны руководства. Значит, они оценивают твою работу, что ты делаешь все правильно. И это стимулирует тебя дальше.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Очень хотелось бы пожелать своим коллегам, настоящим белорусским спасателям, честно выполнять свой служебный долг, крепкого здоровья. Конечно же, удача должна быть. При боевой работе, при ликвидации чрезвычайной ситуации человек всегда находится в рискованном положении, он всегда рискует своей жизнью. Чтобы эта удача всегда была рядышком, помогала ему. Чтобы Всевышний охранял наших людей.