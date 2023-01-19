24/7 на страже нашей безопасности. В Беларуси отмечают День спасателя

Новости Беларуси. 24 часа на страже безопасности и защите жизней. Белорусские спасатели отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 января сотрудники МЧС готовы справиться с любой задачей. Причем работать спасатели способны на земле, в воде и в воздухе. Ликвидация природных катастроф и различных происшествий – борьба с пожарами и наводнениями, оказание помощи пострадавшим в автомобильных ЧП, доставка гуманитарной помощи.

Не единожды наши спасатели откликались на призыв коллег из других стран. Работали на тушении лесных пожаров в Турции, Греции, России, Латвии и Грузии. Также помогали справляться с последствиями наводнения в Сербии. Сегодня многие из них свой профессиональный праздник тоже проведут на боевом посту.

С профессиональным праздником спасателей поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям новых успехов в выполнении невероятно сложной и ответственной миссии, направленной на сохранение мира, безопасности и благополучия родной страны.