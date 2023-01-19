Минздрав: случаев заражения штаммом коронавируса «кракен» в Беларуси пока нет

Новости Беларуси. Новые версии коронавируса под особым контролем Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обнаруженный уже в 35 государствах вариант «кракен» пока не добрался до Беларуси.
Новости Беларуси. Новые версии коронавируса под особым контролем Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обнаруженный уже в 35 государствах вариант «кракен» пока не добрался до Беларуси.
ВОЗ не считает его опасным. Но подтверждает, что, с точки зрения роста и распространения, у него больше перспектив. То есть «кракен» более заразен. Белорусские эпидемиологи ведут постоянный мониторинг циркулирующих в стране штаммов. Особенное внимание – выявлению генных мутаций, которые вызывают беспокойство мировой системы здравоохранения.
Вакцинация остается единственным способом защитить себя от тяжелого течения болезни. Около 40 % белорусов сделали прививки от COVID-19, и это отражается на общей эпидобстановке. Однако расслабляться не стоит. Медики настаивают на вакцинации тех, кто еще не сделал прививку, и соблюдении элементарных правил гигиены.
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