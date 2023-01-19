Смогут качественнее помогать пациентам. Новый инфекционный корпус откроют в Могилёвской больнице №1

Новости Беларуси. Два компьютерных томографа, две рентген-установки и свой МРТ. Монтаж самой современной диагностической базы проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В феврале на базе городской больницы № 1 откроют новый инфекционный корпус, аналогов которому нет в стране.

В новом шестиэтажном здании будет сконцентрирована вся инфекционная служба города. Как детская, так и взрослая. Процесс обследования и постановки диагноза станет быстрее за счет использования суперсовременного оборудования, и самое главное – комплексная диагностическая платформа поможет приблизить медицинскую помощь к самому пациенту.

Александр Басенко, главный врач Могилевской больницы № 1:

Раньше, чтобы сделать эти исследования пациентов, необходимо было с соблюдением мер предосторожности транспортировать в какое-то другое учреждение, которое не было приспособлено для оказания предоставления медицинской помощи инфекционным пациентам, разделять потоки пациентов, дополнительно защищать персонал. Неудобства для пациента и удлинение времени обследований. Сейчас все эти проблемы будут решены за счет концентрации диагностического оборудования в одном месте.

Новые установки станут серьезным подспорьем для медиков, позволят разграничить потоки пациентов, отказаться от пленки в пользу цифровых технологий.

Алексей Бобков, врач-рентгенолог Могилевской больницы № 1:

Преимуществом цифровой технологии получения изображения является ее высокое качество и возможность ее передавать на любые расстояния и в кратчайшие сроки, обмениваться информацией и сохранять эту информацию. И самое главное – это качество изображения.