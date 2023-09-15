БГЭУ подписал меморандум о сотрудничестве с одним из лучших гуманитарных вузов в мире

Новости Беларуси. Академические обмены, совместные научные конференции, выставки и форумы. Белорусские вузы налаживают сотрудничество с партнерами из Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Академические обмены, совместные научные конференции, выставки и форумы. Белорусские вузы налаживают сотрудничество с партнерами из Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономический университет подписал меморандум с Федеральным университетом Минас-Жерайс. Это один из лучших вузов в мире по подготовке специалистов в сфере искусства, гуманитарных и социальных науках, а также инженерии. Стороны заинтересованы развивать сотрудничество по нескольким направлениям. Среди них подготовка совместных научных исследований, обмен студентами и преподавателями.
Марина Комарова, заведующая кафедрой немецкого и романских языков Белорусского государственного экономического университета:
Этот шаг можно назвать определенным прорывом в области академического сотрудничества между нашими странами. И это, безусловно, позволит нам лучше узнать друг друга, лучше понять. А главное, что в процессе этих обменов мы сможем научить наших студентов дружить, общаться и сотрудничать.
Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси:
Данное соглашение о сотрудничестве показывает, как высоко в Бразилии ценят научные достижения Беларуси. Документ также подтверждает и наше желание развивать сотрудничество между двумя странами. Еще до подписания соглашения два белорусских студента были приняты Федеральным университетом Минас-Жерайс на летние курсы.
15 сентября соглашения о сотрудничестве подпишут БГУ и БГУИР.