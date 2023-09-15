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БГЭУ подписал меморандум о сотрудничестве с одним из лучших гуманитарных вузов в мире

15 сентября 2023 08:36
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Новости Беларуси. Академические обмены, совместные научные конференции, выставки и форумы. Белорусские вузы налаживают сотрудничество с партнерами из Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БГЭУ подписал меморандум о сотрудничестве с одним из лучших гуманитарных вузов в мире-1

Экономический университет подписал меморандум с Федеральным университетом Минас-Жерайс. Это один из лучших вузов в мире по подготовке специалистов в сфере искусства, гуманитарных и социальных науках, а также инженерии. Стороны заинтересованы развивать сотрудничество по нескольким направлениям. Среди них подготовка совместных научных исследований, обмен студентами и преподавателями.

БГЭУ подписал меморандум о сотрудничестве с одним из лучших гуманитарных вузов в мире-4

Марина Комарова, заведующая кафедрой немецкого и романских языков Белорусского государственного экономического университета:
Этот шаг можно назвать определенным прорывом в области академического сотрудничества между нашими странами. И это, безусловно, позволит нам лучше узнать друг друга, лучше понять. А главное, что в процессе этих обменов мы сможем научить наших студентов дружить, общаться и сотрудничать.

БГЭУ подписал меморандум о сотрудничестве с одним из лучших гуманитарных вузов в мире-7

Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси:
Данное соглашение о сотрудничестве показывает, как высоко в Бразилии ценят научные достижения Беларуси. Документ также подтверждает и наше желание развивать сотрудничество между двумя странами. Еще до подписания соглашения два белорусских студента были приняты Федеральным университетом Минас-Жерайс на летние курсы.

15 сентября соглашения о сотрудничестве подпишут БГУ и БГУИР.

# Беларусь-Бразилия # общество # Фотофакт

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