БГЭУ подписал меморандум о сотрудничестве с одним из лучших гуманитарных вузов в мире

Новости Беларуси. Академические обмены, совместные научные конференции, выставки и форумы. Белорусские вузы налаживают сотрудничество с партнерами из Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический университет подписал меморандум с Федеральным университетом Минас-Жерайс. Это один из лучших вузов в мире по подготовке специалистов в сфере искусства, гуманитарных и социальных науках, а также инженерии. Стороны заинтересованы развивать сотрудничество по нескольким направлениям. Среди них подготовка совместных научных исследований, обмен студентами и преподавателями.

Марина Комарова, заведующая кафедрой немецкого и романских языков Белорусского государственного экономического университета:

Этот шаг можно назвать определенным прорывом в области академического сотрудничества между нашими странами. И это, безусловно, позволит нам лучше узнать друг друга, лучше понять. А главное, что в процессе этих обменов мы сможем научить наших студентов дружить, общаться и сотрудничать.