Вадим Синявский: МЧС готово к выполнению задач при возникновении угроз, связанных с тяжёлыми последствиями от пожаров

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

То, что сегодня происходит в европейских странах, эта тяжесть последствий от пожаров, честно говоря, давным-давно в Республике Беларусь дается этому очень серьезная оценка на государственном уровне. Это государственная система реагирования на различного рода чрезвычайные ситуации, это умение самого ведомства правильно проанализировать и оценить возможность распространения таких тяжелых пожаров, которые мы сейчас наблюдаем в Европе. Да, погода помогает, да, в определенной степени государственная система должным образом на это реагирует. Само ведомство готово к выполнению этих задач в случае, не дай бог, возникновения вот таких угроз, связанных с тяжелыми последствиями от пожаров.