Вадим Синявский: МЧС готово к выполнению задач при возникновении угроз, связанных с тяжёлыми последствиями от пожаров

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают держать контроль над пожарной безопасностью. По всей стране проводят мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают держать контроль над пожарной безопасностью. По всей стране проводят мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В жаркий сезон особое внимание уделяется лесным пожарам. Сотрудники МЧС Беларуси активно следят и за ситуацией в Европе. Из-за аномальной жары в западных странах фиксируется более 30 лесных возгораний каждый день.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
То, что сегодня происходит в европейских странах, эта тяжесть последствий от пожаров, честно говоря, давным-давно в Республике Беларусь дается этому очень серьезная оценка на государственном уровне. Это государственная система реагирования на различного рода чрезвычайные ситуации, это умение самого ведомства правильно проанализировать и оценить возможность распространения таких тяжелых пожаров, которые мы сейчас наблюдаем в Европе. Да, погода помогает, да, в определенной степени государственная система должным образом на это реагирует. Само ведомство готово к выполнению этих задач в случае, не дай бог, возникновения вот таких угроз, связанных с тяжелыми последствиями от пожаров.
Стоит отметить, что в Беларуси по-прежнему основная причина лесных пожаров – человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем приводит к трагическим последствиям.