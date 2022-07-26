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Вадим Синявский: МЧС готово к выполнению задач при возникновении угроз, связанных с тяжёлыми последствиями от пожаров

26 июля 2022 06:29
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают держать контроль над пожарной безопасностью. По всей стране проводят мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский: МЧС готово к выполнению задач при возникновении угроз, связанных с тяжёлыми последствиями от пожаров-1

В жаркий сезон особое внимание уделяется лесным пожарам. Сотрудники МЧС Беларуси активно следят и за ситуацией в Европе. Из-за аномальной жары в западных странах фиксируется более 30 лесных возгораний каждый день.

Вадим Синявский: МЧС готово к выполнению задач при возникновении угроз, связанных с тяжёлыми последствиями от пожаров-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
То, что сегодня происходит в европейских странах, эта тяжесть последствий от пожаров, честно говоря, давным-давно в Республике Беларусь дается этому очень серьезная оценка на государственном уровне. Это государственная система реагирования на различного рода чрезвычайные ситуации, это умение самого ведомства правильно проанализировать и оценить возможность распространения таких тяжелых пожаров, которые мы сейчас наблюдаем в Европе. Да, погода помогает, да, в определенной степени государственная система должным образом на это реагирует. Само ведомство готово к выполнению этих задач в случае, не дай бог, возникновения вот таких угроз, связанных с тяжелыми последствиями от пожаров.

Вадим Синявский: МЧС готово к выполнению задач при возникновении угроз, связанных с тяжёлыми последствиями от пожаров-7

Стоит отметить, что в Беларуси по-прежнему основная причина лесных пожаров – человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем приводит к трагическим последствиям.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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