Петровский: «У нас вообще ко всем относятся нормально. У нас страна поликультурная»

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Петр Петровский, политолог:

Одну вещь напомнило. Помните, знаете, была холодная война, берлинские стены строили мы. А теперь получается европейские страны строят они. Сначала авиасообщение отменили, потом железнодорожное сообщение. Теперь стену построили. Теперь гражданам Литвы, Латвии запрещают брать с собой больше 60 евро: вдруг они что-то там купят. Хотя понятно, что они купят. В Литве соды нет. Потому что ее ввозили из бывших стран Советского Союза: из-за санкций не могут привезти. Поляков тоже понятно, в Варшаве сахара нет сейчас, исчез куда-то – тоже хотят купить. И они когда приезжают, самое главное, что они видят – чистота, порядок, отсутствие бардака. И в конечном итоге они видят, что они сегодня платят вдвойне-втройне из-за этих санкций. Беларусь очень быстро перестроилась и имеет все на своих полках и намного-намного ниже.

Кирилл Казаков, СТВ:

В Советском Союзе была такое понятие «витрина социалистического лагеря». Да, очень часто этой витриной была Венгрия, ГДР. И казалось, что эти самые ближайшие к западным странам государства того же Варшавского договора, по идее, должны быть чуть лучше, чем все, кто дальше. Вот сейчас у нас ситуация такая же? Петр Петровский:

Понимаете, они воспринимают нас как витрину союзника России, где по многим параметрам лучше даже, чем в России – вот в чем парадокс. Россияне едут к нам, смотрят – тут порядок. Мы витрина. Оттуда едут. Памятники не надо сносить, русофобией болеть не надо, что здесь традиционные ценности, за которые так выступают поляки и за которыми бегут сюда, несмотря на все законы – вот вам, пожалуйста.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

И к европейцам относятся абсолютно нормально. К людям, которые приезжают. Петр Петровский:

Да. У нас вообще ко всем относятся нормально. У нас страна поликультурная, у нас диалог культур всегда происходил. Проблем нет. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что эти очереди, которые сейчас были показаны, это как раз предвестник того, что те, кто когда-то рушил Берлинскую стену, будут рушить те стены, которые Запад сейчас выстроил в отношении Республики Беларусь. Алена Сырова, СТВ:

Мы сейчас с вами сахарный мир и сладкую вату нарисовали. Понятное дело, что это едва ли случится завтра или послезавтра.