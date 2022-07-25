«Ошарашило нас, что магазин не будет работать». Почему в деревне Росица хотели закрыть маркет?

Новости Беларуси. Вопросы качества жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, а также благоустройства территорий. Спектр проблем, с которыми люди обращаются в Совет Республики, самый разнообразный. Чаще всего к сенаторам идут с томами переписок и с последней надеждой. Только за три дня на горячую линию Совета Республики обратилось 250 человек. А ведь многие вопросы можно было решить на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревня Росица – населенный пункт небольшой. Здесь живет около 150 человек. Многие – пенсионеры. Продавец местного магазина ушла на пенсию. Нового не нашли. Маркет закрыли. Но полностью в продуктовой блокаде жители не оказались. Автолавка заезжала сюда по графику. Увеличили и количество остановок.

Ольга Пальчех, жительница деревни Росица:

Первое время, можно сказать, ошарашило нас, что магазин не будет работать. Зиму мы прожили с лавкой. Ну, ничего. Нормально. Общение хотя бы. То, что прийти, пока лавка приедет, хотя б с людьми поговорить и пообщаться.

Но в начале года вопрос стал ребром. Все-таки ждать в непогоду передвижной магазин пенсионерам сложно. Обратились к местным властям, чтобы возобновить работу маркета. Дальше – в Совет Республики. И в апреле торговую точку вновь открыли. Сегодня сельчане пришли не за покупками, а обсудить радостную новость.

Григорий Куприенко, житель деревни Росица:

Все-таки магазин если есть, то и хлеба купить и свежего молока, сметаны. Молочные продукты возят постоянно. Бывает, пойду в автолавку и в этот магазин в тот же день. И так, и так бывает. Услугами Верхнедвинского райпо сегодня пользуются жители трех районов. Отработаны график и схема автомагазинов. Они обслуживают около 160 деревень. Кстати, несмотря на то, что в Росице открыт магазин, два раза в неделю, заезжает сюда и автолавка.