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Какой секретный код хранит кровь человека и кто может стать донором? Поговорили с врачами

06 ноября 2023 13:26
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«А у него горячая кровь» – так говорят о пылком человеке, у которого кровь кипит, а жизнь бурлит. Но какие данные на самом деле скрывает за собой эта жидкая ткань организма? И как узнать свой секретный код?

Какой секретный код хранит кровь человека и кто может стать донором? Поговорили с врачами-1

Александра Баламатюк, врач-терапевт выездной бригады РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Группа крови определяется специальными сыворотками. Мы можем определить резус донора, большая часть людей kell-отрицательные, есть люди, которые kell-положительные. И это очень важно при переливании, так как таким людям нужно переливать исключительно kell-положительную группу крови.

Какой секретный код хранит кровь человека и кто может стать донором? Поговорили с врачами-4

Самая распространенная – первая положительная группа. Меньше всего людей с четвертой отрицательной. При обезвоживании человека кровь организма сгущается, а уровень гемоглобина увеличивается.

Что кровь может рассказать о патологиях человека – подробности в видео.

# Здоровье # общество # Валерия Яскевич # Анна Щаюк # Фотофакт

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