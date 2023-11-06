Какой секретный код хранит кровь человека и кто может стать донором? Поговорили с врачами

«А у него горячая кровь» – так говорят о пылком человеке, у которого кровь кипит, а жизнь бурлит. Но какие данные на самом деле скрывает за собой эта жидкая ткань организма? И как узнать свой секретный код?
«А у него горячая кровь» – так говорят о пылком человеке, у которого кровь кипит, а жизнь бурлит. Но какие данные на самом деле скрывает за собой эта жидкая ткань организма? И как узнать свой секретный код?
Александра Баламатюк, врач-терапевт выездной бригады РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Группа крови определяется специальными сыворотками. Мы можем определить резус донора, большая часть людей kell-отрицательные, есть люди, которые kell-положительные. И это очень важно при переливании, так как таким людям нужно переливать исключительно kell-положительную группу крови.
Самая распространенная – первая положительная группа. Меньше всего людей с четвертой отрицательной. При обезвоживании человека кровь организма сгущается, а уровень гемоглобина увеличивается.
Что кровь может рассказать о патологиях человека – подробности в видео.