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Могилёвские медики тестируют умную систему распознавания речи

06 ноября 2023 13:37
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Новости Беларуси. Вместо шариковой ручки голос. Могилевские врачи стали первопроходцами по внедрению в учреждениях здравоохранения умной системы распознавания речи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилёвские медики тестируют умную систему распознавания речи-1

Программа понимает сложные медицинские термины и позволяет набирать тексты без клавиатуры, под диктовку. Новая технология существенно оптимизирует работу медиков, сокращая время подготовки протоколов исследований. У специалистов появляется больше времени для тщательного анализа результатов исследования, что в свою очередь повышает качество медицинской помощи.

Могилёвские медики тестируют умную систему распознавания речи-4

Сергей Светлов, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Могилевской областной клинической больницы:
Это оптимизация работы, это движение вперед. Тебя не раздражает твоя работа, когда ты сидишь непосредственно над клавиатурой и тратишь время на оформление какой-то документации, а мог бы потратить его непосредственно на оказание какой-то медицинской помощи. То есть ты выполняешь какую-то работу машинистки, секретаря. На данный момент программа фактически становится твоим виртуальным секретарем.

Могилёвские медики тестируют умную систему распознавания речи-7

Программу тестируют врачи в четырех отделениях больницы. По их наблюдениям, голосовой ввод позволяет тратить на заполнение протокола в среднем на 30 % меньше времени.

# Медицина # общество # Фотофакт

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