Могилёвские медики тестируют умную систему распознавания речи

Новости Беларуси. Вместо шариковой ручки голос. Могилевские врачи стали первопроходцами по внедрению в учреждениях здравоохранения умной системы распознавания речи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа понимает сложные медицинские термины и позволяет набирать тексты без клавиатуры, под диктовку. Новая технология существенно оптимизирует работу медиков, сокращая время подготовки протоколов исследований. У специалистов появляется больше времени для тщательного анализа результатов исследования, что в свою очередь повышает качество медицинской помощи.

Сергей Светлов, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Могилевской областной клинической больницы:

Это оптимизация работы, это движение вперед. Тебя не раздражает твоя работа, когда ты сидишь непосредственно над клавиатурой и тратишь время на оформление какой-то документации, а мог бы потратить его непосредственно на оказание какой-то медицинской помощи. То есть ты выполняешь какую-то работу машинистки, секретаря. На данный момент программа фактически становится твоим виртуальным секретарем.