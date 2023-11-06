Что нужно помнить при переходе на зимнюю резину – рассказал начальник отдела ГАИ

Госавтоинспекция советует не дожидаться зимы и менять резину до прихода морозов. Ведь при температуре ниже 7 градусов летние шины просто теряют свои качества: становятся жесткими, что приводит к ухудшению сцепления с покрытием дороги.

Павел Ангарьян, начальник отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска:

При выборе зимних шин следует обращать внимание в том числе на особенности состояния дороги, по которой чаще всего ездят водители. Если это загородная дорога и, как правило, она заснежена, то рекомендуется использовать зимние шины с шипами. Если большую часть времени водители ездят по городским очищенным дорогам, то здесь уже такие типы шин выбирать не стоит.

Покупать шины на вторичке не плохо. Однако важно знать пару моментов. Во-первых, не стоит покупать лысую резину. Шины должны соответствовать индексу скорости и нагрузки для конкретного автомобиля. Все эти показатели есть в технической документации.