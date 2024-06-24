Косыгин: 1939 год – практически аналогия сегодняшней ситуации, Западу доверять нельзя!
Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы можем провести параллель с 1941 годом либо нет?
Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На эту тему можно говорить очень долго. Можно долго обсуждать хронологию Великой Отечественной, всех сражений. Уроки и выводы – вот что главное. То, о чем говорит глава государства.
Многие говорят, что 1939 год – это практически аналогия сегодняшней ситуации. Объективно и однозначно это так. Следующий важный аспект, который, на мой взгляд, и Президент не раз говорил, – не прозевать, не проспать, в том числе и военным руководителям. На мой взгляд, самое главное, что было тогда и сейчас, – Западу доверять нельзя! Ничего не поменялось.
Здесь хочется сказать одно. Как только перешли государственную границу СССР, это было началом конца фашистской Германии. И как только они встретили ожесточенное сопротивление, в том числе группу армии «Центр», все, что мы говорим об операции «Багратион»… Уже тогда Брестская крепость, Буйничское поле, Витебск – были заложены основные аспекты поражения Германии. Да, тяжелейшая обстановка.
Руслан Косыгин
Той историей занимается в том числе полковник Богодель, это преподают в академиях. Уроки и выводы сделаны. И да, были проблемы, но вопрос еще и в том, как быстро смогли адаптироваться к этим проблемам и принять соответствующее решение. Возвращаясь к сегодняшней действительности, опять надо сделать четкий вывод – Западу доверять нельзя! С учетом сегодняшней обстановки, то, о чем говорил министр обороны, что сегодня происходит по отношению к Российской Федерации, к Республике Беларусь – это величайшее геополитическое противостояние. Лестница эскалации, шаг за шагом приближаются от конфликта к ядерной войне.
И сегодня очень важно, как и всегда: четкий анализ обстановки; понимание, что происходит; принятие соответствующего решения. Именно это стало основой, которая была заложена на основе всестороннего анализа обстановки, что происходит в мире и вокруг Республики Беларусь. В отношении наших стратегических документов – Концепции нацбезопасности, Военной доктрины, где мы в том числе понимали и учитывали и уроки истории, и тяжелейшие события начала Великой Отечественной войны, и то, что происходит сегодня и сейчас. И в мире, и вокруг Республики Беларусь.