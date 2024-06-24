Косыгин: 1939 год – практически аналогия сегодняшней ситуации, Западу доверять нельзя!

Почему операция «Багратион» стала победоносным возмездием? Что общего с военно-политической ситуацией сейчас и накануне Великой Отечественной войны? Как историческая правда становится щитом? Вызывает ли опасность сегодня эпидемия нацизма? Военно-исторические контексты и их влияние на прошлое и настоящее на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Мы можем провести параллель с 1941 годом либо нет?

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На эту тему можно говорить очень долго. Можно долго обсуждать хронологию Великой Отечественной, всех сражений. Уроки и выводы – вот что главное. То, о чем говорит глава государства. Многие говорят, что 1939 год – это практически аналогия сегодняшней ситуации. Объективно и однозначно это так. Следующий важный аспект, который, на мой взгляд, и Президент не раз говорил, – не прозевать, не проспать, в том числе и военным руководителям. На мой взгляд, самое главное, что было тогда и сейчас, – Западу доверять нельзя! Ничего не поменялось. Здесь хочется сказать одно. Как только перешли государственную границу СССР, это было началом конца фашистской Германии. И как только они встретили ожесточенное сопротивление, в том числе группу армии «Центр», все, что мы говорим об операции «Багратион»… Уже тогда Брестская крепость, Буйничское поле, Витебск – были заложены основные аспекты поражения Германии. Да, тяжелейшая обстановка.