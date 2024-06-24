Игорь Сергеенко обсудил подготовку учреждений образования к учебному году в Шарковщине

Кадровое обеспечение, создание безопасных и комфортных условий для школьников. Вопросы подготовки учреждений образования Шарковщинского района к новому учебному году сегодня, 24 июня, рассмотрели на заседании с участием председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер напомнил, что решением правительства был изменен порядок оценки состояния готовности материально-технической базы, во всех районах страны созданы проверяющие комиссии. Паспорта готовности школы должны получить до 20 августа.

В новом учебном году за парты сядут более полутора тысяч ребят из Шарковщинского района. Будет работать шесть дошкольных учреждений и шесть средних школ. Некоторые из них нуждаются в модернизации. На текущий и капитальный ремонт из районного и областного бюджетов выделено более 300 тысяч рублей. Часть денежных средств уже освоена. Приведены в порядок кабинеты, реконструированы веранды, установлены домофонные системы, камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки.

Екатерина Михненок, начальник отдела по образованию Шарковщинского райисполкома:

Процесс подготовки учреждений образования к началу учебного года мы начали уже весной: была создана комиссия, все учреждения обследованы. Были выявлены те моменты, которым необходимо было уделить внимание, разработаны планы, благодаря которым недостатки устранялись, устраняются. И еще у нас есть немножко времени, чтобы полностью их убрать и создать комфортные и безопасные условия для пребывания детей.

Игорь Сергеенко ознакомился с ходом ремонтных работ в учреждениях образования. Благодаря прошлогодней масштабной модернизации большинство объектов не требуют серьезных вмешательств. Так, в Лужковской средней школе за счет республиканского бюджета появились современные учебные кабинеты физики и химии, обустроены теплицы и высажен дендросад. Капитальный ремонт был проведен и в Шарковщинской средней школе № 1. В инженерном классе появились наборы схемотехники и микроэлектроники, 3D-принтер и специальные платформы. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Планируется на осенней сессии Палаты представителей рассмотреть те предложения, которые внесены правительством, изменения в Кодексе об образовании. Основные новации могут заключаться в том, чтобы дать возможность местным исполнительным органам власти принимать решения по использованию автобусного имеющегося парка для доставки детей на спортивные, культурные мероприятия, на общественно-политические мероприятия. Планируется скорректировать вопросы, связанные с распределением, перераспределением выпускников вузов, чтобы усилить ответственность за отработку.