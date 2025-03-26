Минск станет ещё зеленее – где и какие растения высадят в 2025 году?

Не только чистота и порядок, но также комфорт и эстетика. В Год благоустройства столица заиграет еще более яркими красками. Планируют высадить около 20 тысяч деревьев и 150 тысяч кустарников. Ландшафтные дизайнеры сделали выбор в пользу не только красивых, но и стойких к перепадам температур растений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Озеленители Минска уже приступили к работам. Основная часть сосредоточена вдоль Минской кольцевой дороги, где уже высадили почти 3 тысячи елей и 2,5 тысячи сосен. После специалисты займутся высадкой растений на территориях парков, скверов и бульваров. Вдоль столичных улиц появятся ясени, липы, клены, ивы и березы. Также зеленый облик городу придадут кустарники. Предпочтение традиционно розам. Их высадят около 50 тысяч.