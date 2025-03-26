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Минск станет ещё зеленее – где и какие растения высадят в 2025 году?

26 марта 2025 17:47
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Не только чистота и порядок, но также комфорт и эстетика. В Год благоустройства столица заиграет еще более яркими красками. Планируют высадить около 20 тысяч деревьев и 150 тысяч кустарников. Ландшафтные дизайнеры сделали выбор в пользу не только красивых, но и стойких к перепадам температур растений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Озеленители Минска уже приступили к работам. Основная часть сосредоточена вдоль Минской кольцевой дороги, где уже высадили почти 3 тысячи елей и 2,5 тысячи сосен. После специалисты займутся высадкой растений на территориях парков, скверов и бульваров. Вдоль столичных улиц появятся ясени, липы, клены, ивы и березы. Также зеленый облик городу придадут кустарники. Предпочтение традиционно розам. Их высадят около 50 тысяч.

Минск станет ещё зеленее – где и какие растения высадят в 2025 году?-2

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
В первую очередь высаживаем виолу, это тот цветок, который наиболее устойчив к возможным заморозкам. В конце апреля – середине мая мы эту работу завершим. И далее уже пойдут однолетники, которые не боятся заморозков. Из ассортимента больше половины составляют петунии и бегонии различного краса.

Внести свой вклад в благоустройство города может любой желающий. Для этого определили даты субботников. Первый республиканский пройдет 12 апреля, а второй организуют осенью – 25 октября.

# Екатерина Короткина # Озеленение # Год благоустройства

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