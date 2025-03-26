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В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями

26 марта 2025 17:47
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В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соискателям было предложено порядка 200 рабочих мест от организаций и учреждений столицы. В списке востребованных и актуальных вакансий – страховой агент, дежурный пульта управления, комплектовщик, охранник, контролер материалов и изделий. Все желающие могли получить консультации, пройти предварительное собеседование, а главное, найти дело по душе.

В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями-2

Тамара Гомонова, начальник отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Данные мероприятия пользуются популярностью, так как принять участие в такой ярмарке могут не только зарегистрированные в службе занятости лица, имеющие инвалидность, но и любые соискатели, которые на сегодняшний день имеют любую группу инвалидности, могут прийти и принять участие в ярмарке. 

Сегодня в столице проживают порядка 115 тысяч людей с инвалидностью. И помощь им оказывается всесторонняя, в том числе с поиском рабочего места.

# Работа в Беларуси # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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