Соискателям было предложено порядка 200 рабочих мест от организаций и учреждений столицы. В списке востребованных и актуальных вакансий – страховой агент, дежурный пульта управления, комплектовщик, охранник, контролер материалов и изделий. Все желающие могли получить консультации, пройти предварительное собеседование, а главное, найти дело по душе.

В Минске прошла мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тамара Гомонова, начальник отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Данные мероприятия пользуются популярностью, так как принять участие в такой ярмарке могут не только зарегистрированные в службе занятости лица, имеющие инвалидность, но и любые соискатели, которые на сегодняшний день имеют любую группу инвалидности, могут прийти и принять участие в ярмарке.

Сегодня в столице проживают порядка 115 тысяч людей с инвалидностью. И помощь им оказывается всесторонняя, в том числе с поиском рабочего места.