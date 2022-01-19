Вадим Гигин: то, что люди так активно обсуждают статьи Конституции, говорит о высоком общественном интересе

Новости Беларуси. Обсуждение изменений и дополнений в Конституцию продолжается. Особенность диалоговых площадок, которые прошли уже во многих городах страны, в том, что люди могут как задать вопросы, так и внести свои предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом по стране только с конкретными предложениями поступило более 7 000 обращений от граждан, а вопросы и вовсе исчисляются десятками тысяч. Один из основных – закрепление работы Всебелорусского народного собрания. Белорусов также волнует, не урезаются ли полномочия Президента.

Обеспокоены и социальными гарантиями. А именно это статья 45, связанная с призывом государством граждан к ответственности за свое здоровье. Люди опасаются, не будет ли это поводом для введения платы за медуслуги. Эксперты отметили, что такая формулировка ни в коем случае не означает ухода в плоскость платной медицины.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Конституция – это не только юридический документ. Он идеологический, политический. Он должен учитывать все эти нормы. Конечно, за месяц-два юристом не станешь. Многим это и не нужно. Но то, что многие люди, которые раньше, давайте прямо скажем, не вспоминали про Конституцию, сейчас так убежденно, увлеченно участвуют в обсуждении отдельных не то что статей, а предложений в этих статьях, говорит о высоком общественном интересе.