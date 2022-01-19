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Православные отмечают Крещение Господне. Где в Минске можно окунуться в прорубь?

19 января 2022 06:26
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Новости Беларуси. Православные верующие сегодня, 19 января, отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная традиция этого дня – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах.  

Православные отмечают Крещение Господне. Где в Минске можно окунуться в прорубь?-1

Обычай известен очень давно как воспоминание о событиях, описанных в Евангелии. Считается, что крещенская вода обладает большой силой. Ее не только пьют, но и окропляют дома. Ну а самая любимая народная традиция праздника – окунание в прорубь. Только в Минске организовали семь площадок для купания. Оборудованные купели есть на спасательных станциях «Вяча», «Дрозды», «Комсомольское озеро», «Птичь» и «Криница». Окунуться в прорубь можно по 20 января. На всех площадках организованы пункты обогрева с чаем, полевая кухня и выездная торговля.  

Почему не стоит окунаться в прорубь без подготовки? Читайте здесь.

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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