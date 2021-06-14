Алексей Голиков: хочу обратиться к невероятным, которые верят, что «Запад нам поможет». История говорит об обратном

Новости Беларуси. Международная и внутренняя политика в авторском преломлении блогера Алексея Голикова в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

Последние события в Беларуси всему миру наглядно показали достаточно много неоднозначных ситуаций. Маленькое государство в центре Европы – Беларусь – достойно борется за свою независимость. И сколько бы третьи страны ни декларировали благие намерения, их цели меркантильны и корыстны. За мнимым предложением равенства и свободы белорусской нации коллективный Запад пытается поработить суверенное государство.

Алексей Голиков:

Дух колониализма европейских стран свирепствовал на Африканском континенте не одно столетие. Дух захватчиков и поработителей не единожды заставлял европейцев идти в крестовые походы, позднее – не единожды нападать на Российскую империю. За пять столетий ничего не изменилось. Нынешние проводники идей равенства и свобод имеют прошлое, с которым о правах человека говорить как минимум неэтично. К сожалению, ни Европу, ни Америку история ничему не научила. Если говорить о Европе: Наполеон шел на Москву и потерпел поражение. На пряжках ремней «С Богом» на Советский Союз шла фашистская Германия. Пришли с мечом, от меча и погибли. Это громкие примеры. Но есть более отдаленные, незаметные, но сегодня можно наблюдать последствия и обозначать закономерности. Пришла пора напомнить Европе ее прошлое. После образования Европейского союза европейские страны предпочли «забыть» о кровавых преступлениях прошлого и начать поучать другие страны нормам демократии и прав человека.

Алексей Голиков:

Период европейского колониализма уходит корнями в XV век, когда начались Великие географические открытия. Европейцы превращали открытые ими территории в колонии, за счет которых стремительно обогащались. Сотни лет в колониях совершались чудовищные преступления, людей убивали и продавали в рабство, а природные ресурсы нещадно разрабатывались. В период войн жителей колоний ставили под ружье, превращая в пушечное мясо для достижения целей империй. Далее последовал период распрей и конфликтов, когда страны Европы пытались расширить зоны влияния в Африке и других частях мира. Часть территорий Африки оставалась в колониальной зависимости вплоть до 1970-х годов. В целом период колониализма длился около 500 лет. В 1957 году было создано Европейское экономическое сообщество. Некоторые страны Европы по-прежнему оставались колонизаторами. Чтобы оправдать свои действия, страны Европы определенное время прикрывались миссионерской деятельностью и якобы преследовали цель культурного развития жителей колоний.

Алексей Голиков:

На протяжении сотен лет европейцы открыто ущемляли права местных жителей, присваивали их природные ресурсы и территории, подвергали ассимиляции. Кроме того, совершались массовые убийства местного населения, людей просто морили голодом и сгоняли в концлагеря. Еще испанский конкистадор Франсиско Писарро в своих мемуарах открыто расхваливал геноцид в отношении народности инков. Массовое истребление племен гереро и нама, совершенное немцами, считается первым актом геноцида XX столетия. В период колонизации Конго, территория которого в 10 раз больше самой Бельгии, были убиты около 10 миллионов местных жителей. Франция около пяти веков колонизировала многие страны за рубежом. В борьбе с французскими колонизаторами только в Африке погибли свыше 2 миллионов местных жителей. Итальянцы применили в Эфиопии химическое оружие. Голландцы высадились у берегов Намибии в 1793 году, захватив крупный порт Уолфиш-Бей, который активно использовался для работорговли. Хочу обратиться ко всем невероятным, которые слепо верят в то, что «Запад нам поможет». История говорит об обратном. Попытается обескровить, опустошить и обездолить.