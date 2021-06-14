Фестиваль белорусской песни и поэзии – чем жил Молодечно эти три дня? Вот самые яркие моменты

Новости Беларуси. ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021» завершился, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2021» завершился, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Музыкальная феерия длилась три дня. Во время форума работали концертные, театральные и выставочные площадки, а также город мастеров. Изюминкой мероприятия стал парад духовых оркестров со всех уголков области. Прошел и традиционный конкурс молодых исполнителей.
Кто стал обладателем Гран-при, расскажет Анастасия Кончиц. Смотрите в видеоматериале.