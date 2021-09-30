Вадим Гигин: «Политики, западные кураторы операции против Беларуси оказались неудачниками»

Новости Беларуси. Вероломный теракт с убийством сотрудника КГБ потряс общественность не только Беларуси. 30 сентября в эфире программы «Соловьев LIVE» этот жуткий инцидент обсудили журналист Роман Голованов и наш политический обозреватель Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Азарёнок в интервью Голованову: дай им власть – они порвут всех, будут убивать всех и наслаждаться этим. Читайте здесь. В этом же эфире уже с Владимиром Соловьевым на эту тему говорил и декан факультета философии и социальных наук БГУ, руководитель белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Началась гибридная война. Это в Украине в слово «гибридная война» они напихивают все подряд, зачастую не разбираясь и используя как пропагандистский штамп. А здесь все конкретно, все оголено. 25 марта 2021 года закончилась попытка цветной революции в Беларуси. Вторая, весенняя волна провалилась – никто не вышел. Политики, западные кураторы вот этой операции против Беларуси оказались неудачниками, и управление от политиков перешло к силовикам фактически. Сейчас мы ожидали, что вот эта новая стадия гибридной войны – будут какие-то элементы вооруженной агрессии. Но честно скажу сейчас, в эфире, что думали: эта провокация на границе, связанная в том числе с мигрантами, какие-то элементы провокационных вооруженных действий с украинской стороны. Еще раз подчеркну: в рамках откровения Семена Семенченко, да и не только его.