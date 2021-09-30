Азарёнок в интервью Голованову: дай им власть – они порвут всех, будут убивать всех и наслаждаться этим

Новости Беларуси. Григорий Азаренок в интервью Роману Голованову поделился своим видением нынешней ситуации в Беларуси. «Типичный современный геймер – взять ружье, начать снимать, стрелять» Роман Голованов, российский журналист:

Расскажите подробности по тому негодяю, который застрелил кгбшника.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что касается негодяя, это Андрей Зельцер. Он был айтишник в одной из IT-компаний. Чтобы вы понимали, Беларусь так трепетно относилась к IT-компаниям, им были предоставлены потрясающие льготные условия, очень маленькие, низкие налоги. Очень большие надежды белорусское государство возлагало на этих людей. Но случилось несколько другое – эти люди стали космополитами. Он как раз таки был гражданином США, что говорит о том, что здесь он бабки зарабатывал, а там их тратил. Вот такие специфические люди. Типичный современный геймер – взять ружье, начать снимать, стрелять. Вот такая подлость и мерзость. Роман Голованов:

А он был из этих бчбшников? Григорий Азаренок:

Да-да. Он змагар, ходил на митинги, он призывал на митинги, писал посты про эти митинги. Он 100 %-ный змагар, бчбшник – это вопросов нет.

Роман Голованов:

Самая подлость – это то, что посыпалось в комментариях, в социальных сетях, когда стали оправдывать его. А потом стали призывать – «давайте каждого, к кому придут, будем встречать вот так – с ружьем в руках». «В Беларуси террор начался прошлым летом, когда им сказали: «вы невероятные» Григорий Азаренок:

Знаете, когда начался в Беларуси террор? В Беларуси террор начался прошлым летом, когда им сказали: «вы невероятные, а они, сторонники Лукашенко, тараканы». Это что значит? Это неонацизм. То есть избранные, невероятные, которым закон не писан, у которых здесь власть, и есть все остальные, с которыми можно делать все что угодно. Они сначала ходили тапками хлопали по чучелам, потом это приводит вот к такому. Призывали к террору, оправдывали террор. И, извините, было уже с десяток попыток. Была осенью прошлого года группа Автуховича, которая сжигала машины и дома, и их оправдывали. Была попытка убийства семьи депутата – закидать коктейлями Молотова. Это все высмеивали и их оправдывали, их героизировали. Была группа анархистов, которая тоже пыталась поджигать здания, и их оправдывали. Был сумасшедший змагар, которым манипулировали из-за рубежа, который меня пытался убить, помните. И его оправдали, всех оправдали. И вот теперь это случилось, а тогда этого не случалось, только потому что белорусские чекисты работали профессионально, работали на опережение и предотвращали эти вещи. А вот сейчас случилось. И то, что полилось сейчас… Хотел бы поблагодарить Владимира Соловьева за его принципиальную позицию

Григорий Азаренок:

Я, кстати, хотел бы поблагодарить через вас Владимира Соловьева за его принципиальную позицию в оценке этого события. Мы показываем нашу оценку и в наших государственных СМИ, потому что это очень важно, это принципиально. «Вы породили бурю». Владимир Соловьев об убийстве сотрудника КГБ в Минске. Читайте здесь. Но, знаете, есть разные уровни пропаганды. Есть уровень пропаганды, когда говорят: «да, мы, конечно, осуждаем убийство, но...» Это уже подлость, это уже мерзость. Ну а то, что творится в Сети, и то, что творят беглые, что вчера заявлял Цепкало... СК: Цепкало публично призвал к вооружённому захвату власти в Беларуси. Возбуждено уголовное дело. Подробнее здесь. О Цепкало: «Посмотрите, кого пиарили, вот что это за люди» Григорий Азаренок:

Есть у нас Прокопьев, сумасшедший – это просто верх мерзости. Вот, кстати, присмотритесь: этого же Цепкало на протяжении года «Эхо Москва», «Дождь», РБК, русская служба – они же его восхваляли, делали с ним интервью – «какой прекрасный, хороший человек, интеллигент, такого бы президента в Беларуси». Вот, посмотрите, кого пиарили, вот что это за люди. Это убийцы, террористы. Зайти в их чаты – это просто мерзость. Они говорят, что «жалко, что только одного забрал», кому там какая смерть и так далее. Роман Голованов:

А вот еще один герой «Эха Москвы», он же тоже отличился. Михаил Ходорковский.

И вот там прибегают экстремисты к нему в комментарии. Они сейчас пасутся и активно все это распространяют. Григорий Азаренок:

А Ходорковскому не привыкать – он людей мочил в 1990-е. Это что, как это? Конечно, он будет оправдывать террор, если на нем самом мокруха 100 % висит, это еще докажут. Это все будет правильно. Что касается вообще восприятия в СМИ этих людей со светлыми лицами. А давайте вспомним Чечню. Как называли – Киселев, но не тот, который нормальный, а тот, который в Украине сейчас? Или там другие либералы – Сванидзе, НТВ то либеральное. Как они называли федеральные войска, русскую армию – федералы. И вот здесь кгбшники. И делали прославляющие сюжеты про боевиков Басаева. «Дай им власть – они порвут всех, они будут убивать всех и наслаждаться этим» Григорий Азаренок:

А помните – 1993 год, интеллигенты, которые за слезу ребенка – «раздавите гадину»? Это все либеральные сволочи, это вся либеральная слизь. Дай им власть – они порвут всех, они будут убивать всех и наслаждаться этим. Они не понимают: вот те, кто сейчас оправдывает, эти интеллигенты, журналисты, они не понимают, что такие террористы сначала расправятся со сторонниками власти, а потом они расправятся с этими интеллигентами. Потом они придут и скажут – мы эту революцию сделали, мы убивали. И мы вас убьем. Извините за эмоциональность, просто в Беларуси все как струна натянуто после этого. Роман Голованов:

А ведь отлавливают таких. Еще одного поймали.