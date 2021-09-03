Вадим Гигин: на съезде «Знания» мы объявляем новые акции, которые будут проходить прямо сейчас

Новости Беларуси. Общественное объединение «Знание» отныне будет занимать более активную позицию по отношению к происходящим в обществе событиям. Об этом 3 сентября заявил его новый председатель Вадим Гигин на внеочередном съезде делегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко об обществе «Знание»: встретились люди активные, прозвучала и критика Общество «Знание» – организация с огромной историей, в свое время она внесла большой вклад в развитие науки. Однако в последние годы в информационном пространстве была пассивна, что совершенно недопустимо именно сегодня, когда против белорусского общества ведется самая настоящая гибридная война. Делегаты из регионов обсудили принципы развития организации и эффективные форматы взаимодействия с населением.

Вадим Гигин, председатель республиканского государственно-общественного объединения «Знание»:

На съезде мы объявляем новые акции, которые будут проходить уже прямо сейчас. Это акции, связанные с исторической памятью. Наша историческая наука сделала большой шаг вперед. Но зачастую широкие слои наших граждан не всегда понимают этот научный язык. Донести его. У нас же монографии издаются небольшим тиражом, 100-200 экземпляров, не так много людей читают научные журналы. Рассказать о нашей истории то, чем мы можем гордиться, ответить на острые вопросы. Вот буквально прямо сейчас мы собираемся стартовать с этими проектами.