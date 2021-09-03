Игорь Сергеенко об обществе «Знание»: встретились люди активные, прозвучала и критика

Новости Беларуси. Общественное объединение «Знание» отныне будет занимать более активную позицию по отношению к происходящим в обществе событиям. Об этом 3 сентября заявил его новый председатель Вадим Гигин на внеочередном съезде делегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Самое главное – что сегодня встретились и обсудили люди проблемы. Люди активные, люди небезразличные, люди, имеющие свою жизненную позицию. Прозвучала и критика, в том числе и в адрес органов власти – нам нужно вносить определенные коррективы в свою работу. Но я уверен, что только совместными усилиями, опираясь в том числе и на потенциал общества «Знания», мы будем доносить правдивую реалистичную интересную информацию.