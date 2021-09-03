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Игорь Сергеенко об обществе «Знание»: встретились люди активные, прозвучала и критика

03 сентября 2021 14:42
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Новости Беларуси. Общественное объединение «Знание» отныне будет занимать более активную позицию по отношению к происходящим в обществе событиям. Об этом 3 сентября заявил его новый председатель Вадим Гигин на внеочередном съезде делегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вадим Гигин: на съезде «Знания» мы объявляем новые акции, которые будут проходить прямо сейчас

Игорь Сергеенко об обществе «Знание»: встретились люди активные, прозвучала и критика-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Самое главное – что сегодня встретились и обсудили люди проблемы. Люди активные, люди небезразличные, люди, имеющие свою жизненную позицию. Прозвучала и критика, в том числе и в адрес органов власти – нам нужно вносить определенные коррективы в свою работу. Но я уверен, что только совместными усилиями, опираясь в том числе и на потенциал общества «Знания», мы будем доносить правдивую реалистичную интересную информацию.

# Общественные объединения Беларуси # общество # Игорь Сергеенко # Вадим Гигин # Фотофакт

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