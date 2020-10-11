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На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция

11 октября 2020 11:21
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Новости Беларуси. На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока блок выведен на минимально контролируемый уровень мощности.

На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция-1

В ближайшее время здесь пройдет целый комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция-4

Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

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