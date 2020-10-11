Новости Беларуси. На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока блок выведен на минимально контролируемый уровень мощности.
Новости Беларуси. На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока блок выведен на минимально контролируемый уровень мощности.
В ближайшее время здесь пройдет целый комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.
Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.