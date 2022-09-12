Особое внимание – защите тыла. Как проходит командно-штабное учение в Вооружённых Силах Беларуси?

Новости Беларуси. Командно-штабное учение продолжается в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас особое внимание уделяется вопросам тыла.

В местах расположения войск развернуты многофункциональные модули, позволяющие качественно обеспечивать личный состав всем необходимым. На высоком уровне решаются задачи специалистами продовольственной и медицинской служб.

Надежда Война, начальник отдела материально-бытового обеспечения:

Был создан весь этот палаточный лагерь, были развернуты солдатская и офицерская столовая для приема пищи. Была развернута полевая баня, вещевая-ремонтная мастерская. Также было создано отделение транспортного обеспечения – это подвоз продовольствия и воды, горюче-смазочных материалов.