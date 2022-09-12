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Особое внимание – защите тыла. Как проходит командно-штабное учение в Вооружённых Силах Беларуси?

12 сентября 2022 09:08
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Новости Беларуси. Командно-штабное учение продолжается в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас особое внимание уделяется вопросам тыла.

Особое внимание – защите тыла. Как проходит командно-штабное учение в Вооружённых Силах Беларуси?-1

В местах расположения войск развернуты многофункциональные модули, позволяющие качественно обеспечивать личный состав всем необходимым. На высоком уровне решаются задачи специалистами продовольственной и медицинской служб.

Особое внимание – защите тыла. Как проходит командно-штабное учение в Вооружённых Силах Беларуси?-4

Надежда Война, начальник отдела материально-бытового обеспечения:
Был создан весь этот палаточный лагерь, были развернуты солдатская и офицерская столовая для приема пищи. Была развернута полевая баня, вещевая-ремонтная мастерская. Также было создано отделение транспортного обеспечения – это подвоз продовольствия и воды, горюче-смазочных материалов.

Особое внимание – защите тыла. Как проходит командно-штабное учение в Вооружённых Силах Беларуси?-7

Особое внимание – защите тыла. Как проходит командно-штабное учение в Вооружённых Силах Беларуси?-9

Командно-штабное учение продлится до 14 сентября. Для отработки практических действий войск задействованы полигон Брестский и участки местности в Минской и Витебской областях.

# Военные учения # общество # Надежда Война # Фотофакт

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