Вадим Елфимов: «Штатам постоянно нужны другие народы для дистанционной эксплуатации»

Вадим Елфимов, политолог:

Если бы я жил в Штатах, то уже паковал бы чемоданы. Почему этого не делают native americans – коренные американцы? По двум причинам… Во-первых, коренных американцев, то есть индейцев, там уже давно нет. Их всех выбили. А у тех граждан, что приехали в Америку позже, привычки действуют наоборот. Они дети мигрантов, чемоданы паковали, чтобы до нее добраться, то есть в обратном направлении, поэтому и не знают теперь, как это – удирать из Америки? А придется! Ибо тех, кто не успеет удрать, ждет неприятный сюрприз – Гражданская война №2.

Дело в том, что США – это не страна, не материк и не остров. Это корпорация. Зачем искатели удачи ехали и едут в Америку? Чтобы впрячься в общий конвейер по добыванию, точнее, по деланию долларов. Их не смущает, что сам конвейер и потогонную систему придумал американец и инженер Фредерик Тейлор еще в конце XIX века. Пусть из нас гонят седьмой пот, лишь бы потом мы получали в руки живые доллары. Тейлор стал на вершине Гражданской войны №1 – он завершил и увенчал ее итоги.