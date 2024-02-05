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Развитие образовательного туризма в Беларуси обсудили в Минске

05 февраля 2024 06:33
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Путешествия, которые дополняют учебную программу. Развитию образовательного туризма в нашей стране – внимание особое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие образовательного туризма в Беларуси обсудили в Минске-1

Экскурсии-уроки оживляют процесс учебы и помогают понять и запомнить то, о чем шла речь в ходе образовательной программы. Это яркие впечатления, которые остаются с путешественниками на всю жизнь. Такие экскурсии актуальны не только для белорусских учащихся, но и для иностранных студентов.

Развитие образовательного туризма в Беларуси обсудили в Минске-4

Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения:
Целый ряд мероприятий, которые активизируют участие, привлекают внимание детей к участию в туристско-экскурсионной работе. Ребята не только сами участвуют, но еще и разрабатывают свои маршруты. Это всебелорусская молодежная экспедиция, проект «Собери Беларусь в своем сердце» и целый ряд проектов.

Развитие образовательного туризма в Беларуси обсудили в Минске-7

Александр Самуйлич, директор Центра международных связей:
Это важный сегмент деятельности, который способствует и повышению привлекательности белорусского образования для иностранных абитуриентов, это важный сегмент по повышению имиджа Республики Беларусь как страны с высоким уровнем образования и высоким уровнем оказания туристических услуг.

Развитие образовательного туризма в Беларуси обсудили в Минске-10

Сейчас в Беларуси обучаются свыше 30 тысяч иностранных граждан более чем из 100 стран. Высокий результат получен благодаря активной работе по продвижению белорусского образовательного туризма на внешние рынки.

# Туризм # общество

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