Развитие образовательного туризма в Беларуси обсудили в Минске

Путешествия, которые дополняют учебную программу. Развитию образовательного туризма в нашей стране – внимание особое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсии-уроки оживляют процесс учебы и помогают понять и запомнить то, о чем шла речь в ходе образовательной программы. Это яркие впечатления, которые остаются с путешественниками на всю жизнь. Такие экскурсии актуальны не только для белорусских учащихся, но и для иностранных студентов.

Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения:

Целый ряд мероприятий, которые активизируют участие, привлекают внимание детей к участию в туристско-экскурсионной работе. Ребята не только сами участвуют, но еще и разрабатывают свои маршруты. Это всебелорусская молодежная экспедиция, проект «Собери Беларусь в своем сердце» и целый ряд проектов.

Александр Самуйлич, директор Центра международных связей:

Это важный сегмент деятельности, который способствует и повышению привлекательности белорусского образования для иностранных абитуриентов, это важный сегмент по повышению имиджа Республики Беларусь как страны с высоким уровнем образования и высоким уровнем оказания туристических услуг.