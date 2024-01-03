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Семейный фестиваль «Зимний сад» прошёл в Минске

03 января 2024 06:49
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Праздник детства и Нового года! В Центральном ботаническом саду прошли мероприятия под названием «Зимний сад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейный фестиваль «Зимний сад» прошёл в Минске-1

Целевая аудитория дети и их родители. Для них подготовили мастер-классы, на которых можно было освоить новые хобби. Для малышей работали аниматоры, они организовали новогодний утренник. У некоторых из посетителей он стал первым в жизни.

Семейный фестиваль «Зимний сад» прошёл в Минске-4

Просто хотелось ребенку праздник устроить, чтобы посмотрел, как дети отдыхают. Первые утренники, он еще совсем малыш, ему интересно это.

Семейный фестиваль «Зимний сад» прошёл в Минске-7

Мне понравилось с другими детьми танцевать и играть. Я еще раз хочу вернуть этот праздник.

Семейный фестиваль «Зимний сад» прошёл в Минске-10

Наталья Островская, организатор фестиваля «Зимний сад»:
Мы думали несколько лет сделать рождественскую ярмарку, чтобы разнообразить досуг жителей города. Мы хотели, чтобы люди приходили в ботанический сад не только летом, но и зимой. Потому что зимой он по-своему красив.

Семейный фестиваль «Зимний сад» прошёл в Минске-13

Семейный фестиваль «Зимний сад» продолжит свою работу 6 и 7 января. Во время интерактивного представления можно встретить не только привычных Деда Мороза и Снегурочку, но и персонажей лучших современных сказок.

# Новый год # общество

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