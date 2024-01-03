Семейный фестиваль «Зимний сад» прошёл в Минске

Праздник детства и Нового года! В Центральном ботаническом саду прошли мероприятия под названием «Зимний сад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целевая аудитория дети и их родители. Для них подготовили мастер-классы, на которых можно было освоить новые хобби. Для малышей работали аниматоры, они организовали новогодний утренник. У некоторых из посетителей он стал первым в жизни.

Просто хотелось ребенку праздник устроить, чтобы посмотрел, как дети отдыхают. Первые утренники, он еще совсем малыш, ему интересно это.

Мне понравилось с другими детьми танцевать и играть. Я еще раз хочу вернуть этот праздник.

Наталья Островская, организатор фестиваля «Зимний сад»:

Мы думали несколько лет сделать рождественскую ярмарку, чтобы разнообразить досуг жителей города. Мы хотели, чтобы люди приходили в ботанический сад не только летом, но и зимой. Потому что зимой он по-своему красив.