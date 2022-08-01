Президент 1 августа рассмотрит кадровые вопросы. Ожидаются громкие назначения

Новости Беларуси. 1 августа Александр Лукашенко рассматривает кадровые вопросы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает «Пул Первого», ожидаются громкие назначения. Всего в списке 8 фамилий.

Известно, что глава государства в том числе напутствует нового посла в России Дмитрия Крутого, который до этого работал в должности заместителя главы Администрации Президента. Сегодня Александр Лукашенко примет решение, кто теперь займет этот пост. Кроме того, анонсировано назначение нового министра и ректора Полоцкого университета.