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Президент 1 августа рассмотрит кадровые вопросы. Ожидаются громкие назначения

01 августа 2022 07:11
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Новости Беларуси. 1 августа Александр Лукашенко рассматривает кадровые вопросы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает «Пул Первого», ожидаются громкие назначения. Всего в списке 8 фамилий.

Президент 1 августа рассмотрит кадровые вопросы. Ожидаются громкие назначения-1

Известно, что глава государства в том числе напутствует нового посла в России Дмитрия Крутого, который до этого работал в должности заместителя главы Администрации Президента. Сегодня Александр Лукашенко примет решение, кто теперь займет этот пост. Кроме того, анонсировано назначение нового министра и ректора Полоцкого университета.

Следим за новостями из дворца Независимости.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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