Работает сразу 5 молодёжных экипажей. Как идёт уборочная в Кировском районе?

Новости Беларуси. Сразу пять молодежных экипажей трудятся на хлебных нивах хозяйства «Рассвет имени Орловского» в Кировском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу пять молодежных экипажей трудятся на хлебных нивах хозяйства «Рассвет имени Орловского» в Кировском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022 году место за штурвалом молодому поколению уступили ветераны, которые ушли на заслуженный отдых, но перед этим успели передать молодым кадрам знания и опыт. Среди молодежных экипажей уже есть тысячники. Кроме знаменитых на всю страну братьев Дрозд, благодарственное письмо за перевозку первой тысячи зерна получил новичок жатвы – Владислав Шапоткин.
Владислав Шапоткин, водитель сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Работаю больше трех лет. Впервые попал на уборочную по отвозке зерна. Старался. И получилось, что привез первую тысячу самый первый. Стараемся. Нравится.
Александр Багель, директор сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Первые дни уборки показывают, что молодежь наша – во-первых, они обучались у ветеранов, в виде помощников работали, справляются. Где-то есть какие-то ошибки по неопытности, но это очень быстро проходит.
Намолот зерна во многом зависит от урожайности. В 2022 году эти цифры радуют. С одного гектара у «кировцев» более 80 центнеров зерна озимой пшеницы. Это на 60 % больше, чем в 2021 году. Такого в хозяйстве не помнят последние 40 лет.