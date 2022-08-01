Работает сразу 5 молодёжных экипажей. Как идёт уборочная в Кировском районе?

Новости Беларуси. Сразу пять молодежных экипажей трудятся на хлебных нивах хозяйства «Рассвет имени Орловского» в Кировском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году место за штурвалом молодому поколению уступили ветераны, которые ушли на заслуженный отдых, но перед этим успели передать молодым кадрам знания и опыт. Среди молодежных экипажей уже есть тысячники. Кроме знаменитых на всю страну братьев Дрозд, благодарственное письмо за перевозку первой тысячи зерна получил новичок жатвы – Владислав Шапоткин.

Владислав Шапоткин, водитель сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Работаю больше трех лет. Впервые попал на уборочную по отвозке зерна. Старался. И получилось, что привез первую тысячу самый первый. Стараемся. Нравится.

Александр Багель, директор сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Первые дни уборки показывают, что молодежь наша – во-первых, они обучались у ветеранов, в виде помощников работали, справляются. Где-то есть какие-то ошибки по неопытности, но это очень быстро проходит.