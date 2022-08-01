Дело о попытке госпереворота. 1 августа обвинение зачитают оппозиционному политику Григорию Костусёву

Новости Беларуси. Дело о попытке государственного переворота 1 августа продолжит рассматривать Минский областной суд. Как ожидается, обвинение будет зачитано одному из фигурантов – оппозиционному политику Григорию Костусеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с американским юристом Юрием Зенковичем и белорусским политологом Александром Федутой они планировали военный переворот в Минске. По информации белорусских правоохранителей, поддержка оказывалась со стороны американских спецслужб, при этом в состав самой группы входили как белорусы, так и иностранцы. По статье о заговоре участникам грозит до 12 лет лишения свободы.