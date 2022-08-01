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Дело о попытке госпереворота. 1 августа обвинение зачитают оппозиционному политику Григорию Костусёву

01 августа 2022 08:17
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Новости Беларуси. Дело о попытке государственного переворота 1 августа продолжит рассматривать Минский областной суд. Как ожидается, обвинение будет зачитано одному из фигурантов – оппозиционному политику Григорию Костусеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело о попытке госпереворота. 1 августа обвинение зачитают оппозиционному политику Григорию Костусёву-1

Вместе с американским юристом Юрием Зенковичем и белорусским политологом Александром Федутой они планировали военный переворот в Минске. По информации белорусских правоохранителей, поддержка оказывалась со стороны американских спецслужб, при этом в состав самой группы входили как белорусы, так и иностранцы. По статье о заговоре участникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Дело о попытке госпереворота. 1 августа обвинение зачитают оппозиционному политику Григорию Костусёву-4

Всего на скамье подсудимых пять человек. Двое из фигурантов – Ольга Голубович и Денис Кравчук – обвиняются в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Процесс открытый.

# Судебная система Беларуси # общество # Григорий Костусев # Юрий Зенкович # Александр Федута # Ольга Голубович # Денис Кравчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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